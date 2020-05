Amerikaanse test levert hoop voor vaccin: “Alle proefpersonen ontwikkelden antistoffen tegen coronavirus” SVM

18 mei 2020

17u10

Bron: Belga 4 De eerste fase van een test die het Amerikaanse biotechbedrijf Moderna uitvoerde voor de ontwikkeling van een experimenteel coronavaccin heeft hoopvolle resultaten opgeleverd. Alle 45 proefpersonen die aan fase 1-studie meededen, ontwikkelden antistoffen die het longvirus konden “neutraliseren”.

Mensen die betrokken waren bij de proef, kregen drie doses van het vaccin. Bij iedere volgende prik kon het afweersysteem krachtiger optreden tegen het virus. Het niveau van antistoffen in het bloed was vergelijkbaar aan dat van coronapatiënten die hersteld zijn van Covid-19, zo blijkt uit de voorlopige resultaten. Het vaccin met de naam mRNA-1273 was verder relatief veilig en veroorzaakte geringe bijwerkingen, zegt Moderna nog.

“We hadden niet beter kunnen verwachten", zegt CEO Stephane Bancel. "Dit is een erg goed teken dat we een antilichaam maken dat het virus ervan kan weerhouden zich te repliceren."

Volgende fase in juli

De volgende fase van de proef begint waarschijnlijk in juli. Als alle testen goed verlopen, kan het vaccin relatief snel goedkeuring krijgen van de Amerikaanse zorgautoriteiten. Die verleenden al eerder een versnelde goedkeuringsprocedure aan Moderna.

Vandaag kwam ook het nieuws dat tests van de Universiteit van Oxford goed verlopen. Het is een van de weinige studies die al in de klinische fase zitten en waarbij tests gedaan worden op mensen. De universiteit had dan ook al ervaring met een vaccin tegen een ander coronavirus, namelijk MERS.

Lees ook: Eerste klinische tests met potentieel coronavaccin Universiteit Oxford “verlopen goed”: zo gaat het in zijn werk



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.