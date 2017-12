Amerikaanse terreurverdachte veroordeeld tot 28 jaar cel IB

Bron: Belga 0 AP David Wright (tweede van links) samen met zijn advocate in de rechtbank. In de Verenigde Staten heeft een federale rechter in Massachusetts David Wright veroordeeld tot een gevangenisstraf van 28 jaar. Wright plande in 2015 onder meer de conservatieve anti-islamactiviste Pamela Geller te onthoofden.

Wright richtte begin 2015 samen met twee anderen - onder wie zijn oom Usaamah Rahim - een terreurcel op in naam van Islamtische Staat (IS). Een van hun doelwitten was de conservatieve activiste Pamela Geller. In mei van datzelfde jaar was een door haar georganiseerde anti-islambijeenkomst in de stad Garland (Texas), waar onder meer Mohammed-cartoons werden tentoongesteld, nog het doelwit van twee gewapende mannen. Zij hadden geen banden met Wright.

AP Anti-islamactiviste Pamela Geller komt aan bij de rechtbank.

Oom doodgeschoten

Terwijl Wright zijn eigen aanval op de activiste voorbereidde, zocht hij op het internet onder meer naar wapens en technieken om personen onder bedwang te houden. Zijn plan kwam echter nooit tot uitvoering. Wrights oom Usaamah Rahim, die kort daarvoor in een telefoongesprek met zijn neef zei dat hij "jongens in blauw" zou aanpakken, werd in Boston doodgeschoten door de politie nadat hij hen met een machete had bedreigd.

Spil

De 28-jarige Wright werd door de rechtbank schuldig bevonden aan steun aan een terroristische organisatie, het plannen van terreurdaden en belemmering van de rechtsgang. De rechtbank zag in hem de spil van de terreurcel en oordeelde ook dat hij zijn oom had aangemoedigd om de politie aan te vallen.

Zelf ontkent de twintiger dat. Naar eigen zeggen speelde hij een rolletje om te ontsnappen uit zijn moeilijke leven en nam hij zijn oom nooit serieus. "Ik wil mij verontschuldigen voor de verschrikkelijke keuzes die ik heb gemaakt", zei hij in de rechtbank. "Ik verwerp alles waar IS voor staat."