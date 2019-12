Amerikaanse techreuzen aangeklaagd voor kobalt uit mijnen met kinderarbeid kv

18 december 2019

20u08

Bron: Belga 22 De Amerikaanse organisatie International Rights Advocates heeft een klacht ingediend tegen Apple, Microsoft, Tesla, Alphabet (Google) en Dell. De techreuzen gebruiken voor hun producten kobalt uit Congolese mijnen waar er kinderarbeid is, luidt de aanklacht.

International Rights Advocates diende namens veertien cliënten voor een rechtbank in Washington een groepsklacht in. Het gaat om familieleden van kinderen die om het leven kwamen tijdens een mijnongeval en van kinderen die te maken hadden met bijvoorbeeld het instorten van een mijngang.

Kinderen krijgen één of twee dollar per dag om in kobalt te voorzien voor de dure gadgets voor sommige van de rijkste bedrijven ter wereld International Rights Advocates

Kobalt is een zeldzaam metaal dat cruciaal is voor batterijen van smartphones en elektrische wagens. De omstandigheden in de artisanale Congolese kobaltmijnen zijn al langer omstreden.



Volgens International Rights Advocates "zorgt de techboom voor een enorme toename in de vraag naar kobalt". "Maar het gaat om een van de meest extreme contrasten denkbaar. Kobalt wordt in Congo onder extreem gevaarlijke omstandigheden, recht uit het stenen tijdperk, gewonnen door kinderen. Ze krijgen één of twee dollar per dag om in kobalt te voorzien voor de dure gadgets voor sommige van de rijkste bedrijven ter wereld."

De organisatie stelt dat de multinationals wel degelijk op de hoogte zijn van die praktijken. Ze zet het onderzoek voort naar andere techspelers en autoconstructeurs en verwacht de klacht nog uit te breiden naar andere bedrijven.

Glencore

In de klacht wordt meermaals het Zwitserse grondstoffenbedrijf Glencore aangehaald, de grootste kobaltproducent ter wereld. In een reactie op de website stelt Glencore dat de klacht niet tegen hen gericht is. Glencore "tolereert geen enkele vorm" van kinderuitbuiting en koopt geen kobalt of koper uit zogenaamde artisanale mijnen, dixit het bedrijf.

Eerder dit jaar sloot Umicore een overeenkomst met Glencore voor de bevoorrading van kobalt voor batterijmaterialen. De materiaaltechnologiegroep onderstreepte daarbij dat de mijnbouwactiviteiten volledig in lijn zijn met hun kader voor duurzame bevoorrading van kobalt. Dat kader sluit artisanaal ontgonnen kobalt en elke vorm van kinderarbeid uit.