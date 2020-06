Amerikaanse tattoo-artiest verwijdert gratis racistische tattoo's JOBR

17 juni 2020

16u28

Bron: ABC News 4 Een tattoo-artiest uit de Amerikaanse staat Kentucky biedt zijn klanten een nieuwe en gratis service aan. Vanaf nu verwijdert hij racistische tattoo’s door ze te overtekenen of er iets anders van te maken, zonder dat klanten daarvoor hoeven te betalen. Het initiatief komt er naar aanleiding van de Black Lives Matter-beweging en het wereldwijde protest tegen racisme.

“Start your path to being the person you were meant to be”, vrij vertaald als “start de weg naar de persoon die je wilt zijn”, dat is de slogan waarrond de tattoo-artiest zijn actie heeft opgebouwd. Met zijn nieuwe gratis service wil de Amerikaan racisme en haatdragende boodschappen voor een stuk de wereld uit helpen. “Haal die onzin van je lichaam”, staat er te lezen in een Facebookpost van de tattooshop.



De actie lokt heel wat geïnteresseerden. In twee dagen tijd hebben meer dan 500 mensen de bewuste tattoo-artiest gecontacteerd. “Zo veel reacties had ik nooit verwacht”, vertelt de artiest tegen ABC News. “Het is overweldigend, maar ik ben wel blij dat ik mensen hiermee kan helpen en hun foute tattoo’s uit het verleden kan omvormen tot iets mooiers.”

Het hoge aantal reacties op deze gratis actie is voor een groot deel te wijten aan de Black Lives Matter-beweging en de antiracismeprotesten wereldwijd. Die kwamen er nadat de zwarte Amerikaan George Floyd overleed doordat een politieagent minutenlang met zijn knie op Floyds keel steunde.

