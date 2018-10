Amerikaanse studente zit al een week vast in Israëlische luchthaven wegens "steun aan Palestijnen"



11 oktober 2018

Bron: Al Jazeera 0 Lara Alqasem, een 22-jarige Amerikaanse studente, wordt al een week vastgehouden op de Israëlische luchthaven Ben-Gurion. Ze zou de BDS-beweging steunen -die oproept tot (vreedzaam) verzet tegen Israël met als doel het verbeteren van de levensomstandigheden van de Palestijnen.

Alqasem is zelf van Palestijnse afkomst maar ze woont al een tijd in Florida in de Verenigde Staten. Ze vloog naar de luchthaven van Ben-Gurion omdat ze dit schooljaar haar masterdiploma wou behalen aan de universiteit van Jeruzalem.



Al beschikt ze over een geldig visum, de studente wordt al een week onder detentie geplaatst in de luchthaven. Ze verscheen vandaag voor het Israëlisch gerecht, maar de datum van de uitspraak werd voorlopig nog niet vastgelegd. De universiteit van Jeruzalem roept intussen op om de 22-jarige Alqasem vrij te laten.

Gebrek aan communicatiemiddelen

Alqasem brengt haar dagen door in een afgesloten kamer zonder telefoon, internet of andere communicatiemiddelen. Het ziet ernaar uit dat ze daar moet blijven totdat haar uitspraak volgt.

BDS-beweging

De BDS (afkorting voor het Engelse Boycott, Divestment and Sanctions)- beweging werd in 2005 in het leven geroepen en moedigt “mensen met een geweten” wereldwijd aan om op te komen voor de mensenrechten van de Palestijnen.

Verboden om Israël te boycotten

Israël heeft vorig jaar dan weer een wet uitgevaardigd die het verbiedt om bewust boycots tegen Israël uit te voeren. Gilad Erdan ziet toe op de inspanningen die Israël levert om de BDS-beweging te beteugelen. Hij benadrukt dat Israël het recht heeft om zijn grenzen te beschermen en zelf bepaalt wie het land binnenkomt.

