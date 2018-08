Amerikaanse studente (20) dood teruggevonden, Mollie was vermist nadat ze vijf weken geleden was gaan joggen Joeri Vlemings

21 augustus 2018

16u31

Bron: Fox News, CNN 0 Tragisch nieuws vanuit de Amerikaanse staat Iowa. De twintigjarige Mollie Tibbetts is dood teruggevonden. Daarmee komt een hartverscheurend einde aan de intensieve zoektocht die sinds 18 juli werd opgezet. De studente was toen gaan joggen, waarna er niets meer van haar werd vernomen. Haar verdwijning was nationaal en zelfs internationaal nieuws.

Mollie Tibbetts is niet langer vermist. Verscheidene Amerikaanse media melden op gezag van betrouwbare bronnen dat het levenloze lichaam van de studente psychologie werd aangetroffen in Iowa.

Er werden nog geen arrestaties verricht in de zaak. De politie geeft vanavond laat onze tijd een persconferentie met "heel wat nieuws", zo meldt CNN.

Op woensdag 18 juli ging Mollie joggen in Brooklyn in Iowa, ongeveer een uur ten oosten van Des Moines. Daar werd ze rond 19u30 het laatst gezien. De twintigjarige universiteitsstudente antwoordde daarna niet meer op berichtjes van haar vriend, Dalton Jack, en ze verscheen niet op haar werk. Mollies broer had haar afgezet bij het huis van de broer van haar vriend om er op de honden te passen. De gebroeders Jack waren beiden niet thuis.

Brooklyn is een kleine gemeente met amper 1.500 inwoners. Iemand moet wel iets gezien hebben of moet iets weten, dacht Mollies vader, Rob Tibbetts. Hij keerde onlangs op aanraden van de speurders terug naar zijn woonplaats in de buurt van San Francisco, nadat hij wekenlang in Iowa tevergeefs mee gezocht had naar zijn dochter. De politie kon ook haar fitbit en gsm niet terugvinden.

Volgens haar vriend Dalton Jack had Mollie de deuren van zijn huis waar de twintiger verbleef niet op slot gedaan. "Dit is Brooklyn, daar sluit je je deuren niet", zei hij. "Nu doen we dat wel, elke avond."

Haar vader Rob bleef geloven dat Mollie nog leefde en dat ze samen was met iemand die ze kende. Ze zou wel weer veilig naar huis komen.

Er werd een beloning uitgeloofd van bijna 350.000 euro voor de gouden tip. Die kwam er helaas niet, ook al liepen er meer dan 2.000 tips binnen. Het grote bedrag is nu bedoeld als hulp om verdachten te kunnen vatten.