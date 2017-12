Amerikaanse steden klagen Pentagon aan: kerkschutter in Texas had geen wapen mogen kopen LB

08u15

Bron: USA Today, NY Times, Independent 0 EPA Een vrouw bij enkele van de 26 kruisen voor de 26 slachtoffers van schutter Devin Patrick Kelley, die zijn schoonfamilie wilde doden tijdens een kerkdienst in Sutherland Springs. Kelley was eerder door de krijgsraad veroordeeld, maar dat misdrijf werd door defensie niet gemeld aan de databank. Dat had ervoor gezorgd dat hij geen wapen meer kon kopen. Drie Amerikaanse steden klagen het ministerie van Defensie aan omdat het naliet misdrijven van militairen te melden aan een gegevensbank die moet geraadpleegd worden wanneer iemand een wapen wil kopen. Een controle van die gegevensbank had kunnen verhinderen dat de kerkschutter in Texas, die eerder dit jaar 25 mensen en een ongeboren kind doodschoot, een wapen kon kopen.

New York, Philadelphia en San Francisco klagen het Pentagon nu aan in een poging het defensieministerie te dwingen de veroordelingen van militairen in te schrijven in de federale gegevensbank die moet geraadpleegd worden vooraleer iemand een wapen kan aanschaffen. Daartoe is het ministerie wettelijk verplicht, maar volgens de advocaat van de steden Ken Taber deed het leger dat de voorbije jaren niet "voor honderden, misschien wel duizenden" mensen.

"Het is onmogelijk na te gaan hoeveel gevallen van wapengeweld te wijten zijn aan mensen die wapens konden kopen maar dat eigenlijk niet mochten", zegt Taber aan The Independent. "Feit is dat er een groot aantal mensen zijn die door militaire veroordelingen niet meer in aanmerking komen om een wapen te bezitten maar niet in die database staan". Tijdens de rechtszaak zal het defensieministerie alle gegevens moeten voorleggen aan het hof.

Militaire veroordelingen

De nationale achtergrond-databank helpt wapenverkopers en politiediensten een onderscheid te maken tussen wie een wapen mag kopen en wie geen wapen meer mag bezitten. Het leger wordt verondersteld in die databank alle veroordelingen voor een militaire rechtbank in te schrijven voor misdrijven waarop meer dan een jaar gevangenisstraf staat. Ook elk oneervol ontslag en veroordelingen voor huiselijk geweld moeten aan de databank worden doorgespeeld.

25 doden door nalatigheid

Devin Patrick Kelley, het 26-jarige voormalige lid van de luchtmacht, paste in elk van die drie categorieën. Hij pleitte schuldig aan geweldpleging op zijn vrouw en stiefzoon in 2012, toen hij nog in dienst was bij de luchtmacht. Hij werd veroordeeld tot 12 maanden cel en werd ook gedegradeerd tot de laagste rang. Daarna werd hij uit het leger gezet wegens wangedrag. Die veroordelingen hadden ervoor moeten zorgen dat Kelley geen wapen meer kon aanschaffen, maar het leger heeft die veroordelingen nooit gemeld aan de databank.

Zo kon Kelley een wapen kopen en op 54 november in Sutherland Springs de kerk binnenstappen waar zijn schoonouders een dienst bijwoonden. Hij opende er het vuur en doodde zo 25 mensen en een ongeboren kind.

In de nasleep van die schietpartij bekende de luchtmacht dat het dit jaar in 14 procent van de gevallen geen melding had gemaakt bij de databank. De zeemacht deed dat in 36% van de veroordelingen niet, de landmacht liet in 41% van de veroordelingen na de federale databank in te lichten.