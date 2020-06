Amerikaanse staten nemen opnieuw maatregelen tegen verspreiding coronavirus IB

30 juni 2020

02u10

Bron: ANP 0 Steeds meer Amerikaanse staten nemen strenge maatregelen om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen. De gouverneur van de staat Arizona besloot maandag tot sluiting van alle cafés, nachtclubs, sportscholen en bioscopen.

Eerder hadden de gouverneurs van Texas en Florida al aangekondigd onder meer de cafés weer te sluiten, vanwege een toename van het aantal besmette gevallen.

Mondkapjes verplicht in Kansas en Oregon

Gouverneur Laura Kelly van de Amerikaanse staat Kansas kondigde maandag aan dat ze een decreet ondertekent dat de meeste inwoners van de staat verplicht om in het openbaar een mondkapje te dragen. Op die manier wil ze de verspreiding van het coronavirus in de staat een halt toeroepen.

Met het decreet dat vrijdag in werking moet gaan, moeten de meeste inwoners van Kansas mondkapjes dragen in winkels en op iedere plek waar het onmogelijk is om zes voet (1,80 meter) afstand van elkaar te houden. Dat geldt ook voor buiten.

Ook in de staat Oregon verplichtte de gouverneur inwoners om met ingang van 1 juli in alle publieke plekken binnen een mondkapje te dragen.

Het aantal Amerikanen dat positief is getest op het nieuwe coronavirus passeerde afgelopen weekend de 2,5 miljoen. Meer dan 125.000 personen in de VS zijn inmiddels bezweken aan de gevolgen van een besmetting met het longvirus.