Amerikaanse Starbucks-vestigingen sluiten namiddag deuren voor antidiscriminatieopleiding na racistisch incident kv

17 april 2018

21u05

Bron: Yahoo News 0 Koffieketen Starbucks zal op 29 mei al zijn winkels in de Verenigde Staten een volledig namiddag sluiten om de medewerkers te onderrichten over rassendiscriminatie. Dat deelt het bedrijf mee in een verklaring als reactie op een incident in Philadelphia vorige week.

Op 29 mei zullen bijna 175.000 Starbucks-medewerkers uit 8000 filialen, net als de medewerkers in het hoofdkantoor, een opleiding krijgen die "ontwikkeld is om impliciete vooroordelen aan te pakken, bewuste inclusie te promoten, discriminatie te vermijden en te garanderen dat iedereen zich in een Starbucks-winkel veilig en welkom voelt", zo deelt het bedrijf mee.

Voortaan zullen ook nieuwe medewerkers deze training moeten doorlopen, luidt het.

Arrestatie zwarte mannen

Starbucks krijgt bakken kritiek nadat twee zwarte mannen vorige week werden opgepakt in een filiaal van de keten in Philadelphia. De mannen zaten aan een tafeltje te wachten op een derde persoon, maar werden gevraagd om de zaak te verlaten. Toen het duo weigerde, werd de politie gebeld. De mannen werden gearresteerd en negen uur lang vastgehouden op het commissariaat.

Kevin Johnson, de CEO van Starbucks, bood naar aanleiding van het incident uitvoerig zijn verontschuldigingen aan en noemde de arrestaties “verwerpelijk”. Hij deelde mee de getroffen mannen persoonlijk zijn verontschuldigingen te willen aanbieden.

“Ik heb de voorbije dagen doorgebracht in Philadelphia met mijn leidersteam om te luisteren naar de gemeenschap, te leren wat we verkeerd gedaan hebben en welke stappen we moeten ondernemen om het recht te zetten”, aldus Johnson in een verklaring. “Hoewel dit zich niet alleen beperkt tot Starbucks, verbinden we ons ertoe om deel uit te maken van de oplossing. Onze winkels sluiten voor een opleiding omtrent rassendiscriminatie is slechts één stap in een traject dat toewijding vereist van elk niveau van ons bedrijf en samenwerking in onze lokale gemeenschappen.”

Het gebeurde in het verleden nog maar één keer dat Starbucks al zijn filialen tegelijkertijd sloot. Dat was in 2008, toen de medewerkers espressotraining kregen.