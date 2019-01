Amerikaanse staatsburger al sinds juli in Iraanse cel kv

25 januari 2019

17u00

Bron: Belga 1 Een Amerikaans staatsburger is in Iran gearresteerd nadat een privépersoon klacht tegen hem had ingediend. Of tegen Michael White ook een onderzoek loopt wegens spionage of bedreiging voor de nationale veiligheid, wilde de openbare aanklager vandaag niet bevestigen aan een Iraans staatspersbureau.

De Amerikaanse burger blijft voorlopig in hechtenis. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken had begin van het jaar de arrestatie gemeld, maar aanvankelijk geen redenen genoemd.

White werd volgens zijn moeder al in juli vorig jaar opgepakt, schrijft The New York Times. De 46-jarige Californiër bracht toen een bezoek aan zijn Iraanse vriendin die hij op het internet had leren kennen. De vrouw woont in de streng religieuze stad Mashhad, de op een na grootste stad van Iran in het noordoosten van het land. Mogelijk maakte de familie bezwaar tegen haar relatie met een buitenlander en werd hij daarom aangegeven.



Volgens The New York Times worden in Iran al jaren minstens drie andere Amerikanen vastgehouden. Een andere Amerikaanse staatsburger verdween er een tiental jaar geleden van de radar.



Vorig jaar zegde de Amerikaanse president Donald Trump eenzijdig de nucleaire deal met Teheran op en legde het land opnieuw strenge sancties op.