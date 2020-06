Amerikaanse staat wil naam veranderen door link met slavernij YV

23 juni 2020

11u06

Bron: CNN, NYPost 0 De Amerikaanse staat Rhode Island wil zijn naam laten veranderen door de reeks antiracisme protesten die zijn gestart doorheen heel het land. De officiële naam van de staat is ‘The State of Rhode Island and Providence Plantations’ of de Staat van Rhode Island en plantages in de hoofdstad Providence.

De gouverneur van de kleinste staat van de VS Gina Raimondo heeft een besluit getekend waarmee ze het deel van de naam die verwijst naar slavernij wil laten vallen. De plantages, vaak in het zuiden van de Verenigde Staten, waren eigendom van rijke witte Amerikanen die zwarte slaven aankochten om op het veld te werken. Daar werden ze uitgebuit en mishandeld.

Niet officieel veranderd

De naam is nu nog niet officieel veranderd, maar op de documenten van de gouverneur zal nu alleen ‘Rhode Island’ vermeld staan. Om de naam van de staat te veranderen moet er eerst over een grondwetswijziging van de staat gestemd worden. Dat voorstel is 17 juni ingediend door de senaat van de staat.

In 2010 was er al eens een poging ondernomen om de naam van de staat aan te passen, maar die heeft het toen niet gehaald. 78 procent was tegen de naamsverandering.

De protesten tegen racisme en politiegeweld zijn op gang gekomen wereldwijd na de dood van George Floyd. De zwarte Amerikaan kwam tijdens een gewelddadige arrestatie om het leven.