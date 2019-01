Amerikaanse staat Washington roept noodtoestand uit na dertigtal gevallen van mazelen kg

27 januari 2019

13u50

Bron: CNN, USA Today 0 De gouverneur van Washington roept in de hele staat de noodtoestand uit naar aanleiding van een dertigtal bevestigde gevallen van mazelen. De afgelopen week zijn steeds meer mensen besmet met de ziekte. Veel van de patiënten zijn niet gevaccineerd, rapporteren Amerikaanse media.

“De mazelen is een erg besmettelijke infectieziekte die dodelijk kan zijn voor kleine kinderen”, zegt gouverneur Jay Inslee in een officieel statement. “Het bestaan van 26 bevestigde gevallen (inmiddels opgelopen tot 32, nvdr) in de staat van Washington creëert een extreem publiek gezondheidsrisico dat snel kan verspreiden naar andere county’s.” Vrijdag werd de noodtoestand uitgeroepen. Dat moet er voor zorgen dat de lokale overheid “al het mogelijke kan doen om de besmette gebieden te ondersteunen”, klinkt het.



Van de 32 besmette patiënten gaat het in 21 gevallen om kinderen tussen één en tien jaar oud. Minstens 27 van de patiënten werden niet gevaccineerd tegen mazelen, zo blijkt uit lokale cijfers. Daarnaast zijn er nog zeven mensen die vermoedelijk besmet zijn met mazelen, maar waarbij de ziekte nog niet met zekerheid is vastgesteld.

Basketbalwedstrijd

Er werd een lijst opgesteld van de plaatsen waar de mazelenpatiënten mogelijk anderen hebben besmet. In het rijtje staan ziekenhuizen, scholen, winkels, kerken en restaurants. Eén zieke woonde een belangrijke basketbalwedstrijd bij in de staat Oregon, ten noorden van de staat Washington, waardoor de ziekte zich mogelijk snel kan verspreiden.



De lokale overheid raadt mensen aan om waakzaam te blijven voor de eerste symptomen van de ziekte. Mensen die denken dat ze besmet zijn, worden met klem verzocht om eerst te bellen naar hun arts, voor ze naar de dokterspraktijk gaan.

Vaccineren

In 2000 werd nog verkondigd dat de mazelen officieel “geëlimineerd” waren in de Verenigde Staten. Dat de ziekte nu een ‘comeback’ maakt, heeft mogelijk te maken met de dalende vaccinatiegraad in het land. Volgens CNN steeg het aantal ongevaccineerde kinderen in de VS van 0,9 procent in 2011 naar 1,3 procent in 2015.



Ook in andere landen wordt een gelijkaardige trend zichtbaar. De dalende bereidheid om kinderen te vaccineren werd door de Wereldgezondheidsorganisatie zelfs opgelijst als één van de voornaamste bedreigingen voor de wereldwijde gezondheid in 2019.