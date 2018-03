Amerikaanse staat Oklahoma wil stikstofgas inzetten bij executies TT

15 maart 2018

11u29

Bron: BBC, The Guardian 0 In Oklahoma wil de overheid stikstofgas gebruiken om ter dood veroordeelde gevangenen om het leven te brengen. Er zijn in de staat sinds 2015 geen executies meer uitgevoerd omdat farmaceutische bedrijven weigeren de juiste middelen te voorzien uit protest tegen de doodstraf. Oklahoma zou de eerste staat van de VS zijn waar stikstof zou worden gebruikt.

De doodstraf staat sinds een aantal jaar on hold in Oklahoma na problemen met de dodelijke injecties die de staat sinds 1976 gebruikte om gevangenen te executeren. De jaren daarvoor was Oklahoma de staat met de meeste executies per inwoner, en met 112 de staat met het derde grootste aantal uitgevoerde terdoodveroordelingen van de hele VS, na Texas en Virginia.

Maar in 2014 liep een executie met een dodelijke injectie gruwelijk fout toen bleek dat dokters het middel naast de ader van de veroordeelde gevangene hadden ingespoten. Hij stierf uiteindelijk na een lange doodsstrijd van meer dan 40 minuten. In 2015 werd bij een gevangene dan weer een foute cocktail toegediend. Farmaceutische bedrijven weigerden daarna nog de dodelijke cocktails voor de injectie te leveren, waarna de nog geplande executies in de staat werden opgeschort.

"Pijnloos en snel"

Volgens Mike Hunter, minister van Justitie in Oklahoma, is dood door verstikking met stikstof een goed, pijnloos en snel alternatief voor de moeilijkere injecties en zal de methode de nieuwe standaard worden. "We kunnen niet blijven stilzitten aan de zijlijn en wachten op de middelen", aldus Hunter, die er nog bij zij dat hij "tot in de steegjes van India" naar de dodelijke middelen heeft zitten zoeken, zonder succes. "Stikstof is effectief, gemakkelijk toe te dienen, gemakkelijk te verkrijgen en er is geen complexe medische procedure voor nodig."

Oklahoma zou de eerste staat van de VS zijn die stikstof zou gebruiken, en tegenstanders van de doodstraf zijn er dan ook niet zo zeker van dat de methode wel zo effectief en pijnloos is als Hunter nu voorstelt. "Deze methode is nog nooit gebruikt en dus volledig experimenteel", aldus Dale Baich, een advocaat die een aantal terdoodveroordeelden in Oklahoma verdedigt. "Hoe kunnen we de staat vertrouwen dat ze het nu wel goed zullen aanpakken, gezien hun geschiedenis van onvoorzichtigheid en fouten bij de injecties?"

Elektrocutie en vuurpeloton

In theorie zijn executies met stikstof al toegelaten in de staat sinds 2015, maar enkel als alternatief voor injecties. Als derde en vierde alternatief zijn in theorie ook elektrocutie en het vuurpeloton nog een optie.

Wanneer er de eerste executies met stikstof zullen plaatsvinden, is nog niet bekend. Eerst moet er een draaiboek worden uitgewerkt en ook de federale overheid moet zijn zegen nog geven. Vandaag wachten in Oklahoma in totaal zeventien gevangenen op de uitvoering van hun doodstraf.

