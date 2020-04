Amerikaanse spoedarts toont chaos in ziekenhuisgangen: “Deze situatie is helemaal gek” Daimy Van den Eede

13 april 2020

16u22

Bron: AP 3

De ziekenhuizen in de Amerikaanse stad New York worden overspoeld door coronapatiënten. Dat blijkt nogmaals uit beelden die spoedarts Erik Blutinger maakte in het Mount Sinai-Ziekenhuis in de wijk Queens. "Deze situatie is gewoon gek", vertelt hij terwijl hij door de overvolle gangen loopt.

“Het enige wat je hoort, zijn beademingstoestellen”, gaat Blutinger voort. “Mensen van alle leeftijden zijn hier ontzettend ziek”. De spoedarts neemt ons ook mee naar een tent die speciaal is opgezet om zoveel mogelijk mensen te kunnen behandelen. “Elke ruimte is afgesloten met materiaal voor telehulp, waarbij de patiënt vanop afstand begeleid wordt”, klinkt het nog.

De staat New York is in de Verenigde Staten het zwaarst getroffen door Covid-19. Al meer dan 9.300 mensen zijn er omgekomen.