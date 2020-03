Amerikaanse spoedarts: “Er is een zeer reële kans op een doemscenario als we blijven doorgaan zoals nu” Lieze Vermeylen

27 maart 2020

Een Amerikaanse spoedarts in New York vreest het ergste in het gevecht tegen het coronavirus. "Het virus is echt op een ongeziene manier mensen aan het doden. Jonge mensen, oudere mensen,... We zien een hoge besmettelijkheid en verspreidingssnelheden die we nooit eerder hebben meegemaakt. Er zijn tekorten aan materiaal in het ziekenhuis. Zorgmedewerkers zijn er ziek. Zowel minder zieke als stervende patiënten worden hier helaas massaal opgenomen en putten onze middelen uit, waardoor we moeten kiezen wie we helpen en wie niet."

Er zijn al meer dan 37.000 besmettingen vastgesteld in de staat New York. En dat is ongetwijfeld nog een onderschatting, want niet iedereen wordt getest. Dokter Kamini Doobey weet dat sterfgevallen bij haar job horen, maar dit maakte ze nog nooit mee: “We hebben strenge regels in verband met bezoek. Dus het gebeurt erg vaak dat een patiënt op z'n sterfbed ligt, helemaal alleen. En het is ongelofelijk pijnlijk om het verdriet te zien van de familieleden die ik dan opbel vanop de intensieve zorgen. Hun gehuil horen, samen met hen wenen aan de telefoon...”

Ook de zorgverleners zelf staan onder zware druk en kampen continu met tekorten. “Er wordt ons eigenlijk gezegd dat we ons mondmasker een volledige week moeten dragen, zodat we de voorraad niet meteen uitputten. Er wordt ons gezegd dat we erop moeten letten dat het masker in goede staat blijft. Maar dit is een serieuze crisis en wij hebben recht op bescherming. We staan niet op een slagveld. We zijn niet in oorlogsgebied.”

Al meer dan 5.300 patiënten liggen er in het ziekenhuis, 40 procent meer dan een dag eerder. Ongeveer 1.300 patiënten daarvan liggen op de intensieve zorgen, een groei van 45 procent sinds gisteren.

