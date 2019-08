Amerikaanse spionnen over bizar gedrag van Trump op G7: “Hij is een spion voor Rusland” kv

30 augustus 2019

04u27

Voormalige en huidige medewerkers van de Amerikaanse spionagediensten zijn met verstomming geslagen door de fervente manier waarop president Donald Trump Rusland verdedigde op de G7-top in het Franse Biarritz het voorbije weekend. Het Amerikaanse mediabedrijf Insider sprak met een vijftal van hen.

Tijdens de top hield Trump een vurig pleidooi om Rusland weer tot de G7 toe te laten. Hij weigerde ook de wereldwijde Russische militaire en cyberagressie en de Russische schending van het internationaal recht in Oekraïne te veroordelen. Daarnaast gaf Trump ook zijn voorganger Barack Obama de schuld van de Russische annexatie van de Krim en uitte hij sympathie voor Russisch president Vladimir Poetin.

Het is moeilijk om te zien waar de lat nog ligt, aangezien ze de voorbije jaren steeds lager werd gelegd, maar Trumps gedrag van het voorbije weekend was een nieuw dieptepunt. FBI-agent

Een voormalige diplomaat van het ministerie van Justitie, die nauw samenwerkte met speciaal onderzoeker Robert Mueller toen die FBI-directeur was, vertelde aan Insider dat Trumps gedrag “rechtstreeks uit Poetins draaiboek” komt. Er is geen enkele denkbare verklaring voor waarom de president deze dingen heeft gezegd. We hebben een Russische spion in het Oval Office”, stelde hij.



“Het is moeilijk om te zien waar de lat nog ligt, aangezien ze de voorbije jaren steeds lager werd gelegd, maar het gedrag van president Trump tijdens het voorbije weekend was een nieuw dieptepunt”, vertelde een FBI-agent van de afdeling contraspionage onder voorwaarde van anonimiteit aan Insider.

“Spion voor de Russen”

Trump argumenteerde dat het een goeie zaak zou zijn om Rusland weer tot de G7 toe te laten, omdat het land zou kunnen helpen bij de aanpak van hete hangijzers zoals Iran, Syrië en Noord-Korea en beweerde dat de alliantie beter af is met Rusland “erin dan eruit”. Rusland is echter een fervente medestander van het regime van de Syrische president Assad en groeide de voorbije jaren ook dichter naar Iran toe. Medewerkers van het Amerikaanse leger en de inlichtingendiensten beschouwen Rusland als een van de belangrijkste rivalen van de VS en zijn ervan overtuigd dat het land meestal tegen de Amerikaanse belangen in handelt.

Glenn Carle, een voormalige CIA-spion en Trump-criticus twijfelt er niet aan dat Trump zich gedraagt als “een spion voor de Russen”. “Het bewijs is zo overweldigend dat ik in mijn 35 jaar in de spionage nooit zo zeker van iets ben geweest”, stelt hij. Volgens Carle heeft Poetin dankzij vleierij Trump voor zijn kar kunnen spannen. “Trump wil horen dat hij de beste is, dus dat is wat je hem zegt, opnieuw en opnieuw.”

Het zou me niet in het minst verbazen als de Russen minstens één spion hebben binnen Trumps intieme kring. Frank Montoya Jr, gepensioneerd FBI-agent

“Handige idioot”

Frank Montoya Jr, een recent gepensioneerde speciaal agent van de FBI vertelde aan Insider dat Trump met zijn freewheelen en zijn ongefundeerde stellingen waarschijnlijk een “handige idioot” is voor de Russen. “Maar het zou me niet in het minst verbazen als de Russen minstens één spion hebben binnen Trumps intieme kring”, beweert hij, afgaande op de veelvuldige contacten tussen Trump-medewerkers en de Russen voor, tijdens en na de verkiezingen van 2016.

Als Trump ‘s avonds gaat slapen, waar denk je dat hij aan denkt: het welzijn van de Verenigde Staten of de omvang van zijn bankrekening? Robert Deitz, ex-advocaat van CIA en NSA

Robert Deitz, een voormalige topadvocaat van de CIA en de NSA, denkt echter niet dat Trump spioneert voor de Russen. “Wat er nu aan de hand is, is een scenario van het Scheermes van Ockham”, merkt hij op, verwijzend naar de filosofische stelling dat de eenvoudigste verklaring vaak de juiste is. Hij denkt daarom dat Trump in Poetins gratie wil komen voor toekomstige zakendeals. “Trump wil zaken doen met de Russen wanneer hij president-af is. We weten al dat hij een Trump Tower wilde bouwen in Moskou voor en tijdens de verkiezingen. De beste manier om een deal te sluiten met Poetin is door aardig te zijn tegen hem, dus ik denk dat Trump bij hem op een goed blaadje wil komen te staan.” Desalniettemin is dat gedrag “nog steeds schadelijk” voor de Amerikaanse belangen, beklemtoont Deitz. “Als Trump ‘s avonds gaat slapen, waar denk je dat hij aan denkt: het welzijn van de Verenigde Staten of de omvang van zijn bankrekening?”

Russische inmenging

Rusland werd na de annexatie van de Krim uit de G8 gezet, maar dat houdt het land niet tegen. Het blijft zich mengen in Oekraïne, de Russische overheid bemoeide zich met de Amerikaanse verkiezingen van 2016 en zat achter de aanslag op ex-dubbelspion Sergej Skripal in het Verenigd Koninkrijk. De Amerikaanse autoriteiten waarschuwen ook voor mogelijke nieuwe pogingen tot Russische interventie in de Amerikaanse verkiezingen in 2020 en het feit dat Russische actoren al meermaals het Amerikaanse elektriciteitsnetwerk probeerden lam te leggen.