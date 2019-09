Amerikaanse speciaal gezant voor Oekraïne neemt ontslag IB

28 september 2019

02u13

Bron: Belga, ANP, CNN 0 De Amerikaanse speciaal gezant voor Oekraïne, Kurt Volker, neemt ontslag. Volker, een voormalige ambassadeur, raakte betrokken bij de controverse rond president Donald Trump en diens advocaat Rudy Giuliani. Hij liet minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo vandaag weten dat hij opstapt. Dat melden diverse Amerikaanse media.

Zijn vertrek komt er amper enkele dagen nadat bekendraakte dat Trump zijn Oekraïense collega Volodymyr Zelenski tijdens een telefoongesprek onder druk had proberen zetten om een onderzoek te voeren naar voormalig vicepresident Joe Biden en zijn zoon Hunter. Joe Biden wordt in 2020 mogelijk de Democratische uitdager van Trump bij de presidentsverkiezingen.

Eerder hadden de Democraten in het Huis van Afgevaardigden nog laten weten dat ze Pompeo een dagvaarding hebben bezorgd opdat hij aan de onderzoekscommissies documenten zou overhandigen met betrekking tot de contacten tussen Trump en de Oekraïense regering.

Ook wilden ze Volker en nog vier andere hoge verantwoordelijken binnen het buitenlandministerie volgende maand in het Congres horen. Of Volker nog gehoord kan worden, nu hij ontslag genomen heeft, is onduidelijk.

