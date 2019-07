Amerikaanse soldaten weer welkom in Saoedi-Arabië RL

20 juli 2019

02u51

Bron: Belga 0 De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman geeft toestemming om Amerikaanse soldaten in te zetten in het koninkrijk. Dat meldt staatspersagentschap SPA. Bin Salman wil de veiligheidssamenwerking met de VS te versterken vanwege de spanningen in de Golfregio.

Volgens Amerikaanse media is de regering van president Donald Trump van plan om 500 troepen naar Saoedi-Arabië te sturen, maar dat nieuws is nog niet bevestigd door Washington.

Sinds 2003 zijn er geen Amerikaanse soldaten meer op Saoedische grond. Daarvoor waren de Amerikanen, vooral van de luchtmacht, twaalf jaar aanwezig tussen de operatie "Desert Storm" in 1991, toen Irak Koeweit binnenviel, en het einde van de oorlog in Irak in 2003.

In de Golfregio zijn de spanningen opgelopen tussen Iran enerzijds en de VS, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) anderzijds. Vrijdag namen de Iraanse strijdkrachten twee Britse olietankers in beslag in de de Straat van Hormuz. Een van de twee werd later op de dag vrijgegeven.

De VS lieten ook al weten dat ze de Straat van Hormuz via de lucht in de gaten zullen houden na de in beslagname van de tankers. "We hebben patrouillevliegtuigen die in het internationale luchtruim opereren om de situatie in de Straat van Hormuz te monitoren", verklaarde luitenant-kolonel Earl Brown aan persagentschap dpa.