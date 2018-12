Amerikaanse soldaten blijven tot eind januari aan Mexicaanse grens kv

01 december 2018

01u07

De extra Amerikaanse soldaten die aan de grens met Mexico werden geposteerd tegen de migrantenkaravanen vanuit Midden-Amerika, blijven nog minstens tot eind januari 2019 op post. Dat bevestigde een woordvoerder van het Pentagon vrijdagavond.

Vanaf begin februari zou het aantal soldaten worden teruggebracht van zo'n 5.800 tot 4.000. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de extra soldaten midden december zouden vertrekken.

De inzet van extra troepen was een beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump. In aanloop naar de tussentijdse parlementsverkiezingen van 6 november in de VS speelde hij het migratiethema volop uit. De soldaten moesten de grenswacht versterken.

Migrantenkaravanen

Verschillende groepen van duizenden migranten trokken de voorbije weken vanuit Honduras en El Salvador te voet naar de VS om er asiel aan te vragen. De meesten zitten intussen vast in de Mexicaanse grensstad Tijuana, waar ze evenmin met open armen worden onthaald. Na een verblijf in het sportstadion van de stad zijn ze nu overgebracht naar een grotere, overdekte accommodatie in afwachting van de behandeling van hun asielaanvraag.

De migranten zijn op de vlucht voor de armoede en het geweld in eigen land. Trump waarschuwde tijdens de verkiezingscampagne voor "een invasie" van gewelddadige groepen.

De extra soldaten zijn tot nu toe vooral bezig geweest met het installeren van prikkeldraad aan de Rio Grande op de grens met Mexico.