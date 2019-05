Amerikaanse soldaat die in België begraven lag na 74 jaar alsnog geïdentificeerd

jv

24 mei 2019

09u07

Bron: belga

0

De stoffelijke resten van een 24-jarige Amerikaanse soldaat die in 1945 in België om het leven kwam, zijn 74 jaar later toch nog geïdentificeerd. Dat heeft het nieuwsagentschap AP meegedeeld.