Amerikaanse site zoekt professionele wiettester, salaris 3.000 dollar per maand Priscilla van Agteren

26 november 2019

08u37

Bron: AD 85 De hele dag in hogere sferen verkeren en er nog betaald voor worden ook? Bij American Marijuana, een vergelijkingssite voor medische wietproducten, kan het. Ze zoeken een professionele tester die thuis producten uitprobeert voor een salaris van wel 3.000 dollar (bijna 2.725 euro) per maand.

Het lijkt misschien een bijzonder vroege 1 aprilgrap, maar wiet testen voor de site is een serieuze baan met serieuze verantwoordelijkheden, benadrukt het bedrijf in de vacature. “Deze baan is 100 procent echt en het is een belangrijke functie, die meer inhoudt dan alleen het betaald krijgen om te blowen.’’

Gedegen kennis

De tester moet niet alleen de medische marihuana gebruiken, maar ook beschrijven in een blog wat de ervaringen zijn met het product. Een gedegen kennis van wiet, werkzame stof CBD en het effect ervan op het menselijk brein en lichaam is daarom een vereiste.

Professioneel wiet testen, hoe werkt dat? In de functie mag je ten eerste thuis werken. Iedere maand krijg je een doos producten van verschillende fabrikanten toegestuurd, waaronder nieuw ontwikkelde wietsoorten, snoepjes met wietextract erin en CBD-oliën.

Een gedegen kennis van wiet, werkzame stof CBD en het effect ervan op het menselijk brein en lichaam is een vereiste

De tester schrijft niet alleen uitvoerig over het gebruik van het product, maar neemt ook video's op waarin hij bijvoorbeeld nieuwe producten uitpakt en beschrijft of waarbij hij verschillende producten van meerdere fabrikanten met elkaar vergelijkt en de voor- en nadelen op een rijtje zet.

Voor alle moeite word je ruim beloond. Afhankelijk van ervaring en vaardigheden kan de nieuwe tester rekenen op een salaris van maximaal 3.000 dollar (bijna 2.725 euro) per maand. Bovendien krijgt hij of zij alle toegestuurde testproducten op kosten van het bedrijf.

Amerika en Canada

Om in aanmerking te komen voor de functie moeten sollicitanten minimaal 18 jaar oud en fysiek fit zijn - (bijna) dagelijks wiet roken kan immers zwaar zijn voor het lichaam, aldus het bedrijf. En, jammer voor geïnteresseerden in Nederland en elders ter wereld: alleen sollicitanten uit Amerika en Canada komen in aanmerking, en dan alleen inwoners van staten waar het gebruik van medische marihuana legaal is.