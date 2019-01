Amerikaanse shutdown verandert nationale parken in het ‘Wilde Westen’ AW

02 januari 2019

17u43

Bron: The Washington Post 0 Door de ‘shutdown’ van de Amerikaanse overheid worden talrijke overheidsdiensten gehinderd in hun werking, alsook de populaire en drukbezochte nationale parken. Omdat het personeel er niet langer betaald wordt, zijn de parken grotendeels onbewaakt en onbeheerd. Het gevolg? Een stormloop aan bezoekers, overvolle vuilnisbakken en vuile toiletten.

Toeristen maar ook Amerikanen profiteren van het gebrek aan rangers in de beroemde nationale parken. Een toegangsticket is immers niet langer vereist. Eenmaal in het park moeten bezoekers weliswaar hun plan trekken: de toiletten zijn gesloten en/of smerig, vuilnisbakken werden bijna twee weken niet meer leeggemaakt, eventuele vragen blijven onbeantwoord. Slechts enkele hoogstnoodzakelijke hulpverleners zijn nog aanwezig.



“De situatie verslechtert met de dag”, vertelt Sabra Purdy, een vrijwilligster in het Joshua Tree National Park, een nationaal park in het zuiden van Californië. De 40-jarige Purdy verzamelt er samen met andere vrijwilligers vuilnis, poetst de resterende toiletten en houdt een oogje in het zeil. “Dat doen we omdat we van deze plek houden. We weten dat alles vernield zal worden als niemand er naar omkijkt”, legt Purdy uit.

(Lees verder onder de foto)

Gedeeltelijk operationeel

Vorig jaar nog werd er nog een ‘noodplanning’ goedgekeurd door de Amerikaanse overheid. De gestemde wet zorgt ervoor dat de nationale parken in Amerika gedeeltelijk operationeel kunnen blijven na een stopzetting van de overheid. Het gevolg is dat de parken toegankelijk blijven zonder dat er personeel aanwezig is om de parken te onderhouden. En in sommige gevallen leidt dat tot situaties vergelijkbaar met het ‘Wilde Westen’.

Omwonenden en andere liefhebbers van de parken vrezen dat deze toestand permanente schade zal veroorzaken. “Ik zou liever hebben dat de parken voor onbepaalde duur gesloten werden”, aldus Joe De Luca, een verkoper in de stad Joshua Tree. Zo werd het park van Joshua Tree al eens gesloten bij een eerdere ‘shutdown’ in 2013. Toen volgden er vele klachten van lokale zaakvoerders die enorme verliezen leden.

Muur of shutdown?

De gedeeltelijke stopzetting van de overheidsdiensten is een gevolg van onenigheid over de financiering van een grensmuur. Trump eiste dat er meer dan vijf miljard euro extra zou worden vrijgemaakt voor de bouw van een muur aan de grens met Mexico. 380.000 ambtenaren kwamen zonder werk te zitten en de financiële markten schommelen.

Vermoedelijk zal de werking van de Amerikaanse overheid snel terug hervat worden. Eenmaal de nieuw verkozen parlementsleden het Huis van Afgevaardigden zetelen, kan volgens politieke analisten een wetsvoorstel gestemd worden waardoor de ‘shutdown’ wordt opgeheven zonder de financiering van een grensmuur goed te keuren.

Meer over Sabra Purdy

politiek