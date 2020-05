Amerikaanse senatoren willen straatnaam Chinese ambassade veranderen ter ere van coronavirus-klokkenluider TT

08 mei 2020

10u35

Bron: AFP, The Guardian 1 In de Amerikaanse Senaat in Washington DC is een voorstel neergelegd om de straat waar de Chinese ambassade huist, om te dopen tot de ‘Li Wenliang Plaza’. Li Wenliang is de dokter die in december als een van de eersten op sociale media aan de alarmbel trok over een nieuw coronavirus, maar door de overheid werd teruggefloten en bedreigd. De arts stierf in februari zelf aan het coronavirus.

Vandaag draagt de straat waar de Chinese vertegenwoordiger in de Amerikaanse hoofdstad kantoor heeft de nogal inspiratieloze naam ‘International Place’, maar daar zou wel eens verandering in kunnen komen, als het voorstel van vier Republikeinse senatoren het haalt. Bij de vier is ex-presidentskandidaat Marco Rubio, en ook in het Huis van Afgevaardigden hebben de Republikeinen een soortgelijk voorstel ingediend.

"De Chinese Communistische Partij wil dat de wereld hem vergeet. Maar wij zullen verzekeren dat de naam Li Wenlian nooit wordt vergeten: door zijn naam permanent aan de ambassade te plaatsen van het land dat verantwoordelijk is voor de doden die hij wilde voorkomen”, aldus de vier in een mededeling. “President Xi kan dokter Li als de martelaar van de partij proberen te claimen, maar het Chinese volk weet maar al te goed dat de partij hem net het zwijgen probeerde op te leggen. De straat voor de ambassade zal het contrast blootleggen tussen de wreedaardigheid en leugens van de Chinese Communistische Partij en het fatsoen en het medelijden van het Chinese volk.”



Onwettig gedrag

Li Wenliang vestigde al in december vorig jaar via posts op sociale media de aandacht op een mysterieuze nieuwe longziekte die in de provincie Wuhan was opgedoken. De politie tikte hem daarvoor op de vingers en waarschuwde hem niet meer in te laten met “onwettig gedrag”. Li, een oogarts, raakte in februari zelf besmet, en stierf enkele dagen later aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus. De manier waarom Li werd aangepakt veroorzaakte zelfs in het streng gecensureerde China een storm van verontwaardiging, en in maart bood de politie officieel haar excuses aan.

Of het voorstel het uiteindelijk haalt in de Senaat, is lang niet zeker. Al in 2014 probeerden parlementsleden al eens de straat om te dopen naar Liu Xiaobo, een schrijver en Nobelprijswinnaar die werd opgesloten na zijn oproep om democratische hervormingen in China. China protesteerde virulent tegen het idee, en het strandde uiteindelijk in het Huis van Afgevaardigden nadat president Barack Obama had gezegd zijn veto te zullen inzetten om de relaties met China niet te schaden.

Huidig president Donald Trump neemt daarentegen een veel harder standpunt in tegen het land, en zegt over bijzonder sterke aanwijzingen te beschikken dat het nieuwe coronavirus uit een overheidslabo in Wuhan is ontsnapt.

