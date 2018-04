Amerikaanse senator Tammy Duckworth (50) bevallen van dochter: eerste vrouwelijke senator die kind krijgt tijdens legislatuur IB

10 april 2018

06u56

Bron: BBC 1 De Amerikaanse senator Tammy Duckworth (50) is moeder geworden van een dochter. Daarmee is de Democrate uit Illinois de eerste zittende vrouwelijke Amerikaanse senator die tijdens haar legislatuur een kind krijgt.

Duckworth schreef eerder al geschiedenis doordat ze als eerste vrouw met een handicap tot de Amerikaanse Senaat verkozen raakte. Duckworth is een oud-helikopterpiloot voor het Amerikaanse leger, wier beide benen geamputeerd werden na een crash in Irak in 2004.

Duckworths eerste kind Abigail werd in 2014 geboren, toen ze nog diende in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Een tweede keer zwanger worden was een moeilijk proces voor Duckworth en haar man, liet ze eerder in de Amerikaanse media weten. “Ik heb meerdere IVF-behandelingen gehad en een miskraam, dus we zijn erg dankbaar voor deze zwangerschap”, klonk het in januari.

“Niet de enige werkende ouder”

In een serie tweets kondigde de Duckworth de komst van haar tweede dochtertje aan, dat de naam Maile Pearl Bowlsbey gekregen heeft. De baby werd in een ziekenhuis in Washington DC geboren. “Ouderschap is niet enkel een issue voor werkende moeders, het is een economische zaak en een die alle ouders aangaat – zowel mannen als vrouwen”, zegt de Senator in een verklaring. “Hoe moeilijk het combineren van het ouderschap soms ook is met mijn rol als senator, ik ben niet de enige werkende ouder en mijn kinderen zorgen ervoor dat ik mijn werk met nog meer toewijding doe en opsta voor hardwerkende families.”

Volgens de Chicago Sun-Times verrasten senatoren van beide partijen Duckworth vorige maand met een babyshower.

Pearl Bowlsbey Johnson was Bryan’s great Aunt, an Army Officer & a nurse who served during the Second World War. He spent many summer months with her while growing up, we feel her presence still and are grateful for her service to our nation during the most challenging of times. Tammy Duckworth(@ SenDuckworth) link

