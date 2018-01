Amerikaanse senator lekt geheime getuigenis van spilfiguur achter explosief dossier over Trump en Rusland kv

22u19

Bron: Reuters, New York Times 3 EPA Chuck Grassley, de Republikeinse voorzitter van de Gerechtelijke Senaatscommissie (links) en de Democratische senator Dianne Feinstein (rechts). De Amerikaanse Democratische senator Dianne Feinstein heeft vandaag de getuigenis vrijgegeven van de oprichter van onderzoeksbureau Fusion GPS voor de Amerikaanse senaat. Fusion GPS zit achter het beruchte Steele-dossier over de banden tussen de Trumpcampagne en Rusland.

Onderzoeksbureau Fusion GPS uit Washington is verantwoordelijk voor het dossier dat tijdens de verkiezingscampagne van 2016 werd samengesteld door Christopher Steele, een voormalige Britse spion. Het dossier, dat vorig jaar op 10 januari werd gepubliceerd door Buzzfeed, staat centraal in een onderzoek van het Amerikaanse congres naar de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen en de mogelijke samenzwering tussen het Kremlin en het Trumpteam.

Sinds het dossier naar buiten kwam, nemen zowel het Witte Huis als Republikeinen de firma onder vuur. Vrijdag riep Charles Grassley, de Republikeinse voorzitter van de commissie die het dossier onderzoekt, nog op tot een strafrechtelijk onderzoek naar Christopher Steele. Volgens critici is het de nieuwste in een reeks Republikeinse pogingen om het dossier in diskrediet te brengen.

Zaken rechtzetten

“De zijdelingse verdachtmakingen en misinformatie die de ronde doen over het transcript (van de getuigenis, red.) maken deel uit van een erg verontrustende poging om het onderzoek naar de mogelijke samenzwering en belemmering van de rechtsgang tegen te werken,” deelt de Democrate Dianne Feinstein mee in een verklaring. “Het transcript openbaar maken is de enige manier om de zaken weer recht te zetten.”

Smeercampagne

Glenn Simpson, oprichter van Fusion GPS, pleitte vorige week in een open brief in de New York Times voor het openbaar maken van zijn tien uur durende getuigenis voor de Gerechtelijke Senaatscommissie, een van de drie commissies die onderzoek doen naar de mogelijke samenzwering tussen de Trumpcampagne en Rusland.

In het stuk, getiteld ‘De neponderzoeken van de Republikeinen’ uitten Simpson en medeoprichter Peter Fritsch hun ongenoegen over de smeercampagne waarmee de Republikeinen zijn firma en het rapport in een slecht daglicht proberen te stellen.

“Het volk heeft nog zoveel te leren over de man met het meest verontrustende zakenverleden van alle Amerikaanse presidenten. Glenn Simpson en Peter Fritsch

“In het jaar sinds de publicatie van het zogenaamde Steele-dossier – de verzameling van inlichtingenrapporten die we samenstelden over Donald Trumps banden met Rusland – heeft de president ons herhaaldelijk aangevallen op Twitter. Zijn bondgenoten in het Congres hebben onze bankgegevens uitgeplozen en ze probeerden onze firma in een slecht daglicht te stellen omdat we zijn banden met Rusland onder de aandacht brachten,” schreven Simpson en Fritsch. Volgens de zaakvoerders, beide ex-journalisten, gingen het Congres echter niet in op hun suggesties om de bankgegevens van Trump uit te pluizen of om gevolg te geven aan hun uitgebreide bewijzen voor overeenkomsten tussen de Trump-organisatie en een groot aantal dubieuze Russen, met volgens hen sterke aanwijzingen voor witwaspraktijken.

“Het volk heeft nog zoveel te leren over de man met het meest verontrustende zakenverleden van alle Amerikaanse presidenten. Het Congres moet de transcripten van de getuigenis van onze firma openbaar maken, zodat het Amerikaanse volk de waarheid kan leren over ons werk en in de eerste plaats over wat er gebeurde met onze democratie.”

Feinstein geeft nu met de vrijgave van de getuigenis gevolg aan die oproep.

FBI

In zijn getuigenis voor het Congres zei Simpson dat de FBI het Steele-dossier ernstig nam omdat het berichten bevestigde die de FBI had vernomen uit andere bronnen. Christopher Steele had in Rome een ontmoeting met een FBI-medewerker om zijn bevindingen te bespreken. "Wat hij me vertelde was in essentie dat ze andere informatie hadden over deze aangelegenheid van een bron binnen de Trumpcampagne," aldus Simpson in de senaatscommissie. "Het is mijn overtuiging dat ze op dat ogenblik Chris geloofden - dat ze geloofden dat de informatie van Chris (Steele) geloofwaardig zou kunnen zijn, omdat ze andere inlichtingen hadden die hetzelfde aangaven en dat een van de bronnen iemand was van binnen de Trumporganisatie," ging hij verder.

Rusland heeft van meet af aan enige inmenging in de Amerikaanse verkiezingen ontkend. Het Witte Huis doet het Steele-dossier af als onzin.

Kritiek

Volgens Charles Grassley begaat Feinstein een misstap met de vrijgave van de getuigenis. Ze brengt daarmee de integriteit van de commissie in gevaar en bemoeilijkt "het vermogen (van de commissie) om eerlijke, vrijwillige getuigenissen te verkrijgen," zegt zijn woordvoerder Taylor Foy. De commissie probeert nog steeds Trumps schoonzoon Jared Kushner te strikken voor een getuigenis.

"Fusion GPS looft senator Feinstein voor haar moed," deelt het onderzoeksbureau mee in een verklaring.