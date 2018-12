Amerikaanse senator Elizabeth Warren stelt zich kandidaat voor Democratische presidentiële voorverkiezingen 2020 bvb

31 december 2018

14u56

Bron: Belga 0 De invloedrijke senator Elizabeth Warren uit Massachusetts heeft vandaag aangekondigd kandidaat te zijn bij de Democratische voorverkiezingen van 2020 voor het Witte Huis. Dat meldt de New York Times (NYT).

Zowat dertien maanden vooraleer in de staat Iowa de eerste stemmen in de voorverkiezingen worden uitgebracht kondigde Warren vandaag aan een verkennende commissie op de been te brengen waardoor ze fondsen kan verwerven en mensen op sleutelposities voor haar campagne kan zetten. Daarna kan ze de formele gooi naar het hoogste ambt doen.

Warren is de eerste belangwekkende kandidaat voor het presidentschap. Dat is nu in handen van de Republikein Donald Trump.