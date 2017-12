Amerikaanse senator Al Franken neemt ontslag na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag kv

18u02 0 REUTERS Al Franken tijdens zijn toespraak voor de senaat. Al Franken, de Democraat die de voorbije weken onder vuur kwam te liggen omdat hij er door verschillende vrouwen van beschuldigd werd dat hij hen betast zou hebben en zou geprobeerd hebben om hen te kussen, heeft vandaag zijn ontslag aangekondigd in de Amerikaanse senaat.

Franken, senator van Minnesota, zei tijdens zijn speech dat sommige beschuldigingen aan zijn adres echter niet waar zijn. Hij heeft van meet af aan meegewerkt met het ethiekcomité van de senaat dat de beschuldigingen onderzocht en had altijd vertrouwen in de uitkomst van het onderzoek, beklemtoonde hij.

De Democraat heeft van meet af aan gezegd dat hij het verdict van het ethiekcomité wilde afwachten, maar heeft nu toch zelf de beslissing genomen om af te treden onder druk van leden van zijn eigen partij.

De man, die in het verleden een komiek was, zei dat hij zich tijdens zijn carrière als senator altijd heeft ingezet voor vrouwenrechten en dat hij altijd respectvol heeft samengewerkt met de vrouwen in zijn kabinet. "Niets wat ik ooit heb gedaan als senator, niets - heeft oneer gebracht voor deze instelling. Ik ben ervan overtuigd dat het ethiekcomité me daarin gelijk zal geven," aldus Franken.

"Ik ben me bewust van de ironie dat ik ontslag neem, terwijl een man die live op tape opschept over aanranding in het Witte Huis zit. Maar dit gaat niet om mij, dit gaat om de mensen van Minnesota," ging hij verder. "De inwoners van Minnesota verdienen een senator die hen elke dag kan verdedigen."

Franken is de tweede politicus die deze week opstapt. Dinsdag trad trad de 88-jarige Democraat John Conyers af als lid van het Huis van Afgevaardigden na beschuldigingen van seksueel wangedrag. Hij was het langstzittende Congreslid in Washington.