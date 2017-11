Amerikaanse senator Al Franken beticht van handtastelijkheden LB

19u23

Bron: ANP, Daily Mail 1 Twitter / Leeann Tweeden Senator Al Franken betastte de borsten van voormalig Playboymodel Leeann Tweeden toen de twee in 2006 op weg waren naar de Amerikaanse troepen in Afghanistan. Aan het rijtje bekende Amerikanen dat van seksuele intimidatie wordt beschuldigd, is nu ook de Democratische senator Al Franken toegevoegd. Omroepmedewerkster en model Leeann Tweeden maakte vandaag bekend dat Franken haar in 2006 zonder haar toestemming had getongkust.

Ook zou Franken Tweeden tijdens een vlucht bij de borsten hebben gegrepen terwijl ze sliep. Tweeden, die voordien poseerde voor onder meer Playboy, heeft daarvan een foto op internet geplaatst.

Franken was in 2006 nog werkzaam als komiek. Hij was één van de eerste schrijvers voor 'Saturday Night Live'. Pas twee jaar later werd hij voor de Democraten in de Senaat gekozen. De twee waren indertijd een sketch voor Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten aan het voorbereiden.

In een verklaring liet Franken weten dat hij zich de repetitie voor de sketch niet op die manier kan herinneren, aldus de krant Washington Post. "Maar ik bied Leeann mijn oprechte verontschuldigingen aan".

I’ve decided it’s time to tell my story. #MeToohttps://t.co/TqTgfvzkZg Leeann Tweeden(@ LeeannTweeden) link