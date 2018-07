Amerikaanse Senaatscommissie concludeert: "Rusland mengde zich in verkiezingen" IB

04 juli 2018

02u30

Bron: Belga 0 Een belangrijke Senaatscommissie in de Verenigde Staten sluit zich aan bij de bevindingen van de inlichtingendiensten dat Rusland zich in de presidentsverkiezingen van 2016 heeft gemengd om Donald Trump aan de macht te helpen. Dat blijkt uit een bericht van de inlichtingencommissie, dat de Republikeinse senator Richard Burr samen met zijn Democratische collega Mark Warner voorstelde.

De publicatie komt er amper een paar dagen voor de top tussen Trump en zijn Russische collega Vladimir Poetin. Het is een opmerkelijke, boven de partijen staande stellingname. Trump trok al herhaaldelijk de vaststellingen van de inlichtingendiensten in twijfel, die zich sterk maakten dat Rusland zich in de presidentsverkiezingen mengde.

"Grondige en verfijnde pogingen om de verkiezingen te beïnvloeden"

De Republikein Burr verklaarde nu dat de commissie de voorbije zestien maanden de bronnen en analyses onderzocht die aan de basis lagen van het standpunt van de inlichtingendiensten. Volgens hem is er geen reden om aan de conclusies te twijfelen. De Democraat Warner zei dat de pogingen van Rusland "grondig en verfijnd" waren. Doel was het vertrouwen van het publiek in het democratische proces te ondergraven, Trump te helpen en zijn Democratische concurrente Hillary Clinton te beschadigen.

Het werk van de inlichtingencommissie van de Senaat staat in schril contrast met dat van haar evenknie in het Huis van Afgevaardigden. Ook die commissie onderzocht de vermoedelijke Russische beïnvloeding van de presidentsverkiezingen.

Daar liggen Republikeinen en Democraten dikwijls met elkaar overhoop.