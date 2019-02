Amerikaanse Senaat keurt voorstel goed dat afbouw troepen in Syrië en Afghanistan tegengaat IB

06 februari 2019

02u06

Bron: Belga 0 De Senaat in Washington heeft vandaag een wetsvoorstel goedgekeurd dat impliciet ingaat tegen het voornemen van president Donald Trump om het Amerikaanse troepenbestand in Syrië en Afghanistan snel af te bouwen. Het voorstel voorziet daarnaast ook de mogelijkheid om sancties te ondernemen tegen organisaties die Israël willen boycotten.

In een amendement bij het wetsvoorstel, dat was ingediend door leden van de Republikeinse partij, wordt aangegeven dat een duidelijke Amerikaanse militaire aanwezigheid in Syrië en Afghanistan nodig blijft. Een "plotse terugtrekking van Amerikaanse troepen uit elk van die landen zou de zwaarbevochten winsten en de nationale veiligheid van de VS in gevaar kunnen brengen", zo vermeldt de tekst. De Amerikaanse soldaten worden er nodig geacht zolang de terreurgroepen niet zijn verslagen.

Het voorstel werd met een duidelijke meerderheid (77-23) goedgekeurd. Zowat de helft van de Democratische Senatoren stemde voor de tekst.

Trump had eerder de terugtrekking van zowat 2.000 Amerikaanse militairen uit Syrië had aangekondigd. Hij heeft ook aangegeven dat hij hetzelfde van plan is in Afghanistan, waar ongeveer 14.000 Amerikaanse soldaten gelegerd zijn.

Maatregelen

Het wetsvoorstel voorziet nog een hele reeks andere maatregelen voor het Amerikaanse beleid in het Midden-Oosten. Zo wordt de defensiesamenwerking met Israël en Jordanië uitgebreid en wordt opgeroepen tot bijkomende sancties tegen Syrië.

Opvallend is dat de staten volgens de tekst ook de mogelijkheid krijgen om samenwerking te weigeren met bedrijven en organisaties die Israël boycotten. Tegenstanders vrezen dat op die manier het recht op vrije meningsuiting en het recht op protesteren wordt onderuitgehaald.

Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden en moet ook nog ondertekend worden door de president.

