Amerikaanse Senaat keurt fiscale hervorming van Trump goed TK

08u53

Bron: Belga 0 AP

De Amerikaanse Senaat heeft vannacht een ambitieuze fiscale hervorming goedgekeurd, een belangrijke overwinning voor president Donald Trump. Het ontwerp werd met met 51 tegen 49 stemmen goedgekeurd. Voor Trump wordt het de eerste grote hervorming van zijn mandaat.

Eerder keurde ook al het Huis van Afgevaardigden het ontwerpdecreet over de belastinghervorming goed, maar de stemming in de Senaat lag moeilijker aangezien de Republikeinse meerderheid daar zeer nipt is. Beide versies van het ontwerp verschillen enigszins van elkaar en moeten nu nog worden geharmoniseerd.

De nieuwe wet zou volgens de Republikeinen de belastingen voor bedrijven en het grootste deel van de gezinnen verlagen vanaf 2018 en vrijstellingen voorzien voor bedrijven die kapitaal terugbrengen naar de VS. De Democraten zijn gekant tegen het voorstel, omdat het belangrijke voordelen schrapt voor gezinnen uit de middenklasse.