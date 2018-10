Amerikaanse Senaat kan vanaf zaterdag over benoeming Kavanaugh stemmen HA

04 oktober 2018

07u17

Bron: DPA 0 Het ziet ernaar uit dat de Amerikaanse Senaat zich dit weekend zal buigen over de benoeming van Brett Kavanaugh (foto) als rechter bij het Amerikaanse Hooggerechtshof. Republikeins senator Mitch McConnell heeft gisteren een motie ingediend waardoor de debatten over de kwestie morgen zouden worden afgesloten. Vanaf zaterdag kan dan gestemd worden.

De FBI voert een onderzoek naar Kavanaugh, nadat die door verschillende vrouwen werd beschuldigd van ongewenste intimiteiten. Amerikaans president Donald Trump gaf de speurders een week om het onderzoek te voeren. Maar de kritiek zwelt aan. Senator Dianne Feinstein hekelde gisteren dat de FBI nog niet gesproken heeft met Kavanaugh zelf of met Christine Blasey Ford, die vorige week nog openlijk getuigde over het misbruik. Ook andere getuigen zoals Deborah Ramirez werden nog niet ondervraagd.

Selectieve lekken

Als het FBI-rapport klaar is, zullen de senatoren dat enkel in een beveiligde omgeving mogen inkijken. Er zouden aparte tijdstippen zijn voor Democraten en voor Republikeinen. Het is nog onduidelijk welke informatie uit het rapport openbaar mag worden gemaakt. Er wordt gevreesd voor selectieve lekken.



Intussen hebben zowat 900 Amerikaanse professoren een open brief gepubliceerd waarin ze oproepen om Kavanaugh niet te benoemen. Zijn getuigenis vorige week op een openbare hoorzitting toont aan dat hij niet over het "judiciële temperament" beschikt om rechter bij het Hooggerechtshof te zijn, klinkt het.

Speech Trump

Ook binnen de Republikeinse partij groeit het ongenoegen over de neerbuigende manier waarop president Trump Ford imiteerde tijdens een speech in Mississippi.