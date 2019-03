Amerikaanse Senaat houdt hoorzitting over veiligheid luchtvaart na fatale crashes Boeing 737 Max-toestellen Redactie/IB

21 maart 2019

00u56

Bron: AD 0 De Amerikaanse Senaat plant een hoorzitting op 27 maart over luchtvaartveiligheid na twee fatale vliegtuigongevallen met Boeing 737 MAX 8-toestellen sinds oktober. Ook zal het later nog een tweede hoorzitting houden met Boeing en andere fabrikanten, aldus overheidsfunctionarissen.

De hoorzitting over federaal toezicht op de commerciële luchtvaart door de senaatscommissie voor luchtvaart is met onder meer Dan Elwell van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA, voorzitter Robert Sumwalt van de Nationale Transport Veiligheidsraad en inspecteur-generaal Calvin Scovel van het ministerie van Transport.

De Amerikaanse inlichtingendienst FBI heeft zich aangesloten bij het strafrechtelijk onderzoek naar de certificering van de 737 MAX. Dat meldt de Seattle Times. De dienst zal samen met het Amerikaanse ministerie van Transport onderzoeken hoe de FAA-certificering van het vliegtuig tot stand is gekomen.

Sinds het neerstorten van een 737 MAX van Ethiopian Airlines vorige week staan alle ruim 300 toestellen van dit type bij luchtvaartmaatschappijen wereldwijd aan de grond. Het was de tweede crash met veel doden met dit toestel binnen een half jaar. In oktober stortte een 737 Max van Lion Air neer in de Javazee.

