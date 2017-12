Amerikaanse Senaat bevestigt nieuwe minister van Binnenlandse Veiligheid kv

02u30

Bron: Belga 0 REUTERS Kirstjen Nielsen is de nieuwe minister van Binnenlandse Veiligheid. De Amerikaanse Senaat heeft dinsdag de benoeming van Kirstjen Nielsen bevestigd. Zij werd midden oktober door president Donald Trump aangeduid als nieuwe minister van Binnenlandse Veiligheid. Nielsen volgt de gepensioneerde generaal John Kelly op, die in juli zijn ministerpost inruilde voor die van stafchef van het Witte Huis, na het ontslag van Reince Priebus.

De benoeming werd bevestigd met 62 stemmen tegen 37. Minstens tien Democraten schaarden zich dus achter de keuze van de Republikeinse president.

De 45-jarige Nielsen was op het ministerie van Binnenlandse Veiligheid al stafchef onder John Kelly. De experte in nationale veiligheid volgde de gewezen generaal toen die de overstap maakte naar het Witte Huis, en werd er adjunct-stafchef van president Trump. Nu keert ze terug naar het department Homeland Security, maar komt ze deze keer aan het hoofd te staan.

Onder Homeland Security vallen onder meer de de Secret Service, de kustwacht, de douane, de immigratiedienst en rampenbestrijding. Het ministerie werd opgericht in de nasleep van de aanslagen in New York op 11 september 2001.