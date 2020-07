Amerikaanse scholen volgen nieuwe coronarichtlijnen na stevige kritiek van Trump SVM

09 juli 2020

10u33

Bron: Belga 1 Na harde kritiek van de Amerikaanse president Donald Trump zullen de Centra voor Ziektebestrijding (CDC) hun richtlijnen voor de heropening van scholen aanpassen. "De president heeft vandaag gezegd dat we niet willen dat de richtlijnen te streng zijn. Daarom zullen de CDC volgende week een nieuwe reeks maatregelen uitgeven", aldus vicepresident Mike Pence tijdens een persconferentie. De CDC zijn de belangrijkste instelling voor volksgezondheid in de VS.

De staten en lokale autoriteiten zullen verdere beslissingen nemen. CDC-directeur Robert Redfield beklemtoonde dat het om een leidraad gaat en niet om verbindende bepalingen.

Hoewel de coronabesmettingen in de VS snel toenemen, wil Trump dat de scholen in het land na de zomervakantie opnieuw opengaan. "In Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Zweden en vele andere landen zijn de scholen zonder problemen opengegaan", klinkt het op Twitter. Hij is het niet eens met de "zeer strenge en dure richtlijnen" van de CDC. Die bevatten onder meer aanwijzingen om ruimtes te reinigen en de fysieke afstand te bewaren.

Trump dreigt ermee federale fondsen in te trekken voor staten waar de scholen gesloten zullen blijven. Details maakte hij niet bekend. Pence zei dat het Witte Huis een "sterke stimulans" voor heropening van de scholen wil voorzien in de onderhandelingen met de staten voor nieuwe coronahulp. De staten staan in voor de financiering van openbare scholen.

