Amerikaanse scholen huren monitoringbedrijven die sociale media van leerlingen analyseren, "En toekomstige schietpartijen vermijden"

06 september 2018

18u27

Bron: NYT 0 Enkele uren na de dodelijke schietpartij in Parkland in Amerika reageerden enkele bedrijven dat ze een beveiliging voorzien om zulke gruwelijke bloedbaden te voorkomen. Ze creëerden een algoritme dat sociale media scant en verdachte activiteiten of uitspraken van leerlingen registreert. Volgens de CEO’s bewijzen zulke programma’s hun nut, maar hebben ze ook al echte drama’s vermeden?

Meer dan 100 openbare schooldistricten en universiteiten die vrezen voor een bloeddorstige schutter onder hun leerlingen, hebben de afgelopen vijf jaar monitoringbedrijven ingehuurd. Elke tragedie levert de bedrijven meer klanten op. De eerste weken na het bloedbad op de middelbare school in Parkland ondertekenden tientallen scholen dergelijke contracten. Toch zijn er weinig aanwijzingen zijn dat de programma's werken zoals beloofd.

'Succesverhaal'

De CEO’s van de drie Amerikaanse bedrijven die gespecialiseerd zijn in het monitoren van leerlingen, deelden liever geen verdere informatie. Wel gaf eentje nog een succesverhaal mee. Zo had een jongen op Facebook gepost dat hij zijn leraar “de keel wou oversnijden”. Zijn berichtje werd als grap opgevat, maar toch vonden de monitors dat ze zijn school moesten inlichten. Dat gebeurde maar verder niets.

Ouders en leerlingen worden in ieder geval ingelicht wanneer een school zo’n extern bedrijf inhuurt om een oogje in het zeil te houden. En terecht, want men kan zich enkele vragen stellen bij de wet op privacy. Alle berichten, van alle studenten worden opgevraagd. Dat betekent dat zelfs de e-mails van onschuldige meisjes en jongens worden gelezen door externe personen. Dat doet er niet toe volgens de monitoringbedrijven. "Al redden we maar één leven is het elke dollar waard die eraan wordt besteed", zegt Chris Frydrych, CEO van Geo Listening, een Californisch bedrijf dat sociale mediaplatformen van leerlingen in de gaten houdt. “Dat is niet simpel met al die profielen of Facebook, Instagram én Twitter. Het lijkt alsof kinderen de volwassenen altijd twee stapjes voor zijn.”

Motivatie

Wat scholen vermoedelijk motiveert, is het uitbreiden van de traditionele grenzen van hun verantwoordelijkheid. Bij een toekomstig drama kunnen ze makkelijker de schuld in de schoenen van anderen schuiven. Bovendien wisten de bedrijven al wel enkele personen op te sporen die online sympathie uitten voor de schutters van bijvoorbeeld de schietpartij in Parkland, Florida. Zij werden gearresteerd.