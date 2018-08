Amerikaanse sancties tegen Rusland van start na vergiftigen spion KVDS

27 augustus 2018

18u59

Bron: Belga 0 Vandaag is een reeks van Amerikaanse sancties tegen Rusland van kracht geworden. Die kwamen er naar aanleiding van de vergiftiging van een spion in Salisbury, Groot-Brittannië.

De Verenigde Staten kwamen begin deze maand, net als Londen, tot de conclusie dat de vergiftiging van de Russische dubbelagent Sergej Skripal en zijn dochter Joelia met het zenuwgas novitsjok het werk was van Moskou. Washington besliste daarop sancties in te stellen, omdat "het gebruik van chemische en biologische wapens indruist tegen de internationale wetgeving".

Uitvoer

De sancties verbieden de uitvoer van bepaalde technologische producten, elektronische toestellen en wapens naar Rusland. Maar Washington heeft wel bepaalde types van producten vrijgesteld, zoals onderdelen die gebruikt worden in de ruimtevaart en dat "vanwege nationale veiligheidsbelangen".





De impact van de sancties is dan ook niet meteen duidelijk, al zei een hooggeplaatste Amerikaanse bron dat de schade voor de Russische economie in de "honderden miljoenen dollars" loopt. Ze hebben hoe dan ook een negatieve weerslag op de Russische financiële markten en de Russische munt. En er kunnen nog zwaardere sancties volgen.

Na het ingaan van de sancties heeft Rusland 90 dagen de tijd om duidelijk te maken dat het geen chemische en biologische wapens meer zal gebruiken en om inspecties toe te laten die toezien op de eliminatie van dergelijke wapens.

Bij het eventuele overtreden van de beloftes volgt een tweede reeks sancties, die nog draconischer zijn. Dan zouden de VS kunnen verbieden dat Russische vliegtuigen nog mogen landen op Amerikaanse luchthavens. Ook zouden de diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verbroken kunnen worden.

