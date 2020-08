Amerikaanse sancties tegen Hongkong zijn “woest en onredelijk” HLA

Bron: ANP 0 De beslissing van Washington om sancties op te leggen aan functionarissen in Hongkong is "woest en onredelijk", zei Edward Yau, de Chinese minister van Handel en Economische Ontwikkeling van Hongkong, zaterdag. Ook waarschuwde hij dat het besluit mogelijk gevolgen heeft voor Amerikaanse bedrijven in het internationale financiële centrum.

De Amerikaanse regering maakte vrijdag bekend de leiding van de Chinese stad Hongkong en andere Chinese topfiguren te straffen, nadat in de metropool een strenge veiligheidswet is ingevoerd door het communistische regime in Peking. De betrekkelijke autonomie van de voormalige Britse kroonkolonie, die sinds 1997 een speciale bestuurlijke regio van de Volksrepubliek China is, gaat volgens de critici door die wet verloren.

De sancties zijn gericht tegen de hoogste bestuurder van de metropool, Carrie Lam, en andere topfiguren, onder wie de commissaris van politie en diens voorganger. Zij worden gestraft voor hun rol in het harde optreden tegen personen met politiek afwijkende meningen. De nieuwe wet schendt in de ogen van Washington de speciale status die Hongkong kreeg in 1997.

Door de nu getroffen maatregelen worden alle tegoeden van de betrokkenen in de VS bevroren en is het Amerikanen in het algemeen verboden nog zaken met hen te doen. President Donald Trump ondertekende vorige maand een decreet waarin sancties tegen China werden aangekondigd wegens het optreden tegen mensen met andere ideeën in Hongkong.

"Dit soort sancties - als ze gericht zijn op functionarissen of leiders van een ander land - is wreed, onevenredig en onredelijk", zei Edward Yau tegen verslaggevers. "Als de VS eenzijdig dit soort onredelijke acties ondernemen, zal dit uiteindelijk gevolgen hebben voor Amerikaanse bedrijven", voegde hij eraan toe.

Een van de getroffen ambtenaren is Luo Huining, een hooggeplaatst lid van de Chinese Communistische Partij en directeur van het verbindingsbureau van de Centrale Volksregering in Hongkong. In een verklaring veroordeelde het verbindingsbureau zaterdag de stap van de VS krachtig. "De gewetenloze bedoelingen van de Amerikaanse politici om de anti-Chinese chaos in Hongkong te steunen zijn onthuld, en hun clowneske acties zijn echt belachelijk."