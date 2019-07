Amerikaanse rijdt man aan, gaat twee keer kijken naar slachtoffer en vlucht dan weg Redactie

19 juli 2019

10u22 1

De politie van de Amerikaanse staat Wisconsin zoekt een oudere vrouw die met haar SUV een man heeft aangereden en is gevlucht. De vrouw is eerst wel uitgestapt en tot twee keer toe gaan kijken naar het slachtoffer. Toen ze zag dat de persoon in kwestie nog leefde, is ze weggereden. Ze passeerde net op dat moment een politiewagen. De agenten zijn gestopt aan de gewonde man, die ondertussen zelf naar het voetpad was gekropen, en heeft het slachtoffer geholpen. Een bewakingscamera heeft het ongeval gefilmd. Die beelden worden nu onderzocht. Over de toestand van het slachtoffer is geen informatie.