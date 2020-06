Amerikaanse reservisten testen positief op Covid-19 na betogingen IB

Bron: Belga 2 Reservestrijdkrachten van de National Guard in de VS hebben positief getest op Covid-19 nadat ze waren ingezet bij betogingen tegen racisme en politiegeweld in Washington. Dat doet vrezen voor een opflakkering van het coronavirus.

"We kunnen bevestigen dat er positieve gevallen zijn in de gelederen van de National Guard van Washington", laat luitenant kolonel Brooke Davis weten in een persbericht. Ze wilde geen uitspraken doen over het aantal besmettingen, om de "operationele veiligheid" niet in het gedrang te brengen.

Zo'n 1.700 reservisten van de National Guard zijn vorige week ingezet in de Amerikaanse hoofdstad, waar de manifestaties tegen het politiegeweld na het overlijden van George Floyd soms uitdraaiden in geweld.