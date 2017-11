Amerikaanse Republikeinen stellen grootste belastinghervorming in dertig jaar voor TT

19u34

Bron: Belga 0 REUTERS President Trump stelde het plan vandaag samen met partijgenoten voor in het Witte Huis. De Republikeinen hebben in het Amerikaanse Congres hun voorstellen voor een omvangrijke belastinghervorming bekendgemaakt. Het is de grootste hervorming sinds die van Ronald Reagan in 1986. Het document, 429 pagina's lang, omvat zowel wijzigingen voor particulieren als bedrijven. Onder meer de verkiezingsbelofte van Donald Trump om de vennootschapsbelasting te doen dalen tot 20 procent, staat in het plan.

Over de tekst werd maanden gediscussieerd binnen de partij. De Republikeinen, die de meerderheid hebben in zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat, willen nu zo snel mogelijk vooruitgaan. Ze hopen het ontwerp nog voor eind dit jaar te laten goedkeuren.

Heel wat details raakten eerder al bekend. Zo wil men de vennootschapsbelasting doen dalen van 35 tot 20 procent. Ook de inkomstenbelasting -tussen 0 en 39,6 procent- zou dalen. De hoogste schaal blijft onveranderd maar zal enkel voor de grootste verdieners -vanaf 1 miljoen dollar inkomsten voor een gezin- worden toegepast.

"Gemiddelde daling van 1.182 dollar"

De hervorming voorziet ook in het afschaffen van heel wat fiscale aftrekken. Slechts enkele grote aftrekposten (zoals het woonkrediet of pensioensparen) blijven bestaan, maar die van nieuwe hypotheken wordt wel beperkt.

Ander opmerkelijk voorstel is een belastingtarief van 12 procent, op inkomsten van multinationals in het buitenland.

"Een modaal gezien van vier personen zal zijn belastingen met gemiddeld 1.182 dollar per jaar zien dalen", verklaarde Paul Ryan, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Volgens hem komt dat bedrag overeen met een jaarfactuur voor telecom of benzine. "We vereenvoudigen zoveel zaken, dat de belastingaangifte kan worden teruggebracht tot het formaat van een postkaart".

2.400 miljard minder inkomsten

Maar de Republikeinen staan alleen met hun voorstellen. Vanuit Democratische hoek is men niet van plan het voorstel goed te keuren, klonk het. "De Republikeinen hebben deze tekst in de schaduw geschreven en willen hem nu zo snel mogelijk door het Congres jagen, voor hij goed kan worden bestudeerd", zei fractieleidster Nancy Pelosi. Volgens haar komt de hervorming vooral de 1 procent rijksten ten goede, meer dan de middenklasse.

Er wordt ook gevreesd dat de belastinghervorming veel geld zal kosten: het eerste decennium 2.400 miljard minder inkomsten, bleek eerder uit een analyse van het Tax Policy Center. Deze experts verwachten ook niet dat dat verlies kan gecompenseerd worden door extra inkomsten uit economische groei, zoals Trump belooft. Als de 'Tax Bill' wordt goedgekeurd, is het wel een eerste overwinning voor Trump dit jaar.