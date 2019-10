Amerikaanse regering wil DNA-stalen van migranten verzamelen en opslaan in ‘databank van misdadigers’ AW

03 oktober 2019

13u41

Bron: Belga 0 Migranten die illegaal de Verenigde Staten binnenkomen en worden opgepakt of al in detentiecentra worden vastgehouden, zouden volgens de Amerikaanse regering een DNA-staal moeten afstaan. De genetische informatie zou opgeslagen worden in een ‘nationale databank van misdadigers’.

Zo berichtten Amerikaanse media onder aanhaling van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Wanneer de nieuwe regels in voege treden en of ze ook betrekking hebben op kinderen die alleen de grens oversteken, is voorlopig niet duidelijk.

Criminalisering

Burgerrechtenactivisten zien in de plannen van de Amerikaanse regering alvast een stap naar de criminalisering van migranten. De burgerrechtenbeweging ACLU spreekt op Twitter over een inbreuk op de privésfeer. "Dit initiatief roept ernstige vragen op met betrekking tot de privésfeer en de burgerrechten voor ons allen, inclusief migranten en hun familieleden", luidt het. Tot nog toe worden DNA-stalen in de VS hoofdzakelijk van zware misdadigers afgenomen.

The US government has a long history of wrongfully targeting people based on genetic composition, from forced sterilizations to marriage prohibition.



The Trump administration's latest move to expand DNA collection should trouble us all. ACLU(@ ACLU) link

Op langere termijn zouden de DNA-testen naar schatting honderdduizenden mensen kunnen treffen. Volgens de New York Times worden over heel de VS momenteel meer dan 40.000 migranten in detentiecentra vastgehouden.

