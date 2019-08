Amerikaanse regering voert strengere inkomensdrempel in voor migranten die in VS willen komen wonen TT

12 augustus 2019

17u06

Bron: Reuters, The New York Times 1 De Amerikaanse regering onder leiding van president Donald Trump heeft strengere voorwaarden ingevoerd voor legale migranten die een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning hopen te krijgen van de overheid. De inkomensdrempel gaat fors omhoog, met de expliciete bedoeling dat “migranten geen publieke last worden”. Experts spreken over de meest drastische hervorming van het hele Amerikaanse migratiesysteem sinds lang: in totaal zouden jaarlijks honderdduizenden migranten de toegang tot het land ontzegd kunnen worden.

De maatregel werd al langer verwacht en is vandaag voorgesteld door Trumps belangrijkste adviseur rond migratie, Stephen Miller. Ze gaat op 15 oktober in zonder dat het Congres zich er over hoeft te buigen: het is de regering zelf die de drempel zonder nieuwe wet mag verhogen.

Concreet zullen aanvragers van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning een hogere inkomensstandaard moeten kunnen aantonen dan nu. Ook wie al publieke middelen ontvangt in de vorm van bijvoorbeeld een uitkering, voedselbonnen, een sociale woning of een ziekteverzekering van de overheid, zal minder kans maken op een visum.



Bedoeling is dat migranten “zelfvoorzienend” zijn en “niet afhankelijk zijn van publieke middelen om hun bestaan te verzekeren, maar dat ze daarentegen op hun eigen mogelijkheden steunen, net als de inkomstenbronnen van familieleden, sponsoren of private organisaties”, valt te lezen in de aankondiging van de regel. “De belangrijkste reden voor de nieuwe drempel is een oude Amerikaanse waarde: zelfvoorziening”, verklaarde ook Ken Cuccinelli, het hoofd van de US Citizenship and Immigration Services, in een interview op Fox News vanmiddag. “Ze zal ook op lange termijn het voordeel hebben dat belastingbetalers beschermd worden: we verzekeren dat mensen die naar dit land migreren geen publieke last worden, dat ze op eigen benen kunnen staan.”

Trump maakte van migratie een van de belangrijkste prioriteiten van zijn beleid, en focuste tot nu toe vooral op de aanpak van illegale immigratie. Nu komt daar ook de legale migratie bij. Volgens experts zullen onder de nieuwe regel meer dan de helft van alle zogenaamde ‘family green cards’ geweigerd kunnen worden. Vorig jaar werden er zo 800.000 uitgereikt aan wie naar de VS wilde verhuizen.