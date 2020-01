Amerikaanse regering legt Iran extra sancties op TT

10 januari 2020

16u52

Bron: ANP, Belga, Reuters 0 De Verenigde Staten leggen Iran verdere sancties op vanwege de recente raketbeschietingen op Amerikaanse doelen in Irak. Het gaat om economische sancties en maatregelen tegen hooggeplaatste Iraniërs die betrokken waren bij de aanvallen.

De Amerikaanse minister Steven Mnuchin van Financiën en zijn collega van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, hebben dat meegedeeld tijdens een persmoment in het Witte Huis. Pompeo is ervan overtuigd dat Iran de intentie had om Amerikaanse militairen te doden. “We willen dat Iran zich gedraagt als een normaal land”, zo licht hij de maatregelen toe.

De nieuwe sancties zijn gericht tegen de staal- en maakindustrie van Iran, alsook de bouw, mijnbouw en de textielsector. Daarnaast worden acht regeringsmedewerkers gesanctioneerd.

Iraniërs vragen tijdens betoging in Brussel sancties

Een honderdtal sympathisanten van de Iraanse gemeenschap van België hebben ondertussen op het Schumanplein in Brussel een betoging gehouden waarmee ze zich tegen het huidige Iraanse regime keren. De betogers vragen dat de Europese Unie en de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties opnieuw sancties opleggen aan het Iraanse regime.

De betoging vindt niet toevallig vandaag plaats, want tegelijkertijd is er ook een Raad van ministers van Buitenlandse Zaken aan de gang die zich buigt over de kwestie Iran, nu de spanningen met de Verenigde Staten oplopen. Daarbovenop komt ook nog dat Iran zich zo goed als teruggetrokken heeft uit het nucleair akkoord uit 2015.

Voor de Iraniërs die hun land ontvlucht zijn, maar ook voor velen die er nog wonen, is hun leven vaak een strijd tegen het regime. De Iraanse gemeenschap van België wil dan ook onderstrepen dat Qassem Soleimani, de commandant die vorige week werd geëlimineerd door de VS, een van de grootste criminelen uit de geschiedenis van Iran was.

De betogers eisen dat de Europese Unie het verzoeningsbeleid met het Iraanse regime stopzet en sancties begint op te leggen. De Iraanse gemeenschap van België hoopt dat het Iraanse regime het zwijgen opgelegd wordt en de wil van het Iraanse volk erkend wordt.

