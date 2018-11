Amerikaanse regering heeft geluidsopname van moord op Khashoggi, maar Trump wil er niet naar luisteren SPS LVA TTR

18 november 2018

16u30

Bron: ANP, Belga 5 De Amerikaanse president Donald Trump belooft één van de volgende dagen met “een allesomvattend rapport” te komen over de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi. De Amerikaanse regering heeft een geluidsopname van de moord op de journalist, maar de Amerikaanse president Donald Trump wil er niet naar luisteren.

“Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd, de moord op een journalist”, zei Trump gisteren vanuit Malibu, waar hij de slachtoffers van de bosbranden bezoekt. “We zullen met een volledig rapport komen in één van de volgende dagen, mogelijk maandag of dinsdag.” Volgens de president zal in het rapport staan wat de gevolgen zijn, wie die veroorzaakt heeft en wie de moord begaan heeft.

Vrijdag berichtte The Washington Post dat de Amerikaanse inlichtingendienst CIA tot de conclusie is gekomen dat de Saudische kroonprins achter de moord zit. Maar enkele uren later beklemtoonden de Amerikaanse autoriteiten dat er nog geen definitieve conclusie is getrokken. “De recente rapporten die erop wijzen dat de Amerikaanse overheid een definitieve conclusie heeft gemaakt zijn onnauwkeurig”, aldus een woordvoerster van het ministerie. “Er blijven talrijke onbeantwoorde vragen met betrekking tot de moord op de heer Khashoggi”. Ook Trump herhaalde dat zaterdag. “Er is nog niets beslist, het is te vroeg”.

Vicepresident Mike Pence zei wel dat de VS de mensen achter de moord niet aan hun straf zullen laten ontkomen. “De VS zijn vastbesloten iedereen die voor deze moord verantwoordelijk is ter verantwoording te roepen'', sprak Pence in Papoea-Nieuw-Guinea, waar hij een Azië-top bijwoont. Tussen de VS en Saudi-Arabië zijn op dit moment goede banden.

Geluidsopname

Er bestaat een geluidsopname van de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi. Dat bevestigt Donald Trump vandaag. De Amerikaanse president wil er echter niet naar luisteren, want het is volgens hem “zeer gewelddadig”.

“Wij hebben de geluidsopname. Ik wil er niet naar luisteren... omdat het een opname van een lijdensweg is”, aldus Trump in een interview met Fox News. “Ik ben op de hoogte gebracht van de opname. Ik weet ook exact wat er gebeurt. Het is erg gewelddadig, erg gemeen en vreselijk.”

Europese Unie

De Europese Unie herhaalt intussen haar vraag tot meer duidelijkheid over de omstandigheden van de moord op Khashoggi en wie hiervoor verantwoordelijk is. “We hebben sinds het begin gevraagd om een diepgaand, geloofwaardig en transparant onderzoek”, luidt het in een gezamenlijk persbericht van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken en EU-buitenlandvertegenwoordiger Federica Mogherini. De EU wil ook dat Saudi-Arabië maatregelen neemt “zodat zoiets nooit meer kan gebeuren”.

Khashoggi, een criticus van het Saoedische regime, werd op 2 oktober gedood in het consulaat na een gevecht. De Verenigde Staten kondigden donderdag sancties aan tegen zeventien Saoedi’s vanwege hun rol in de zaak. Onder hen de Saudische consul-generaal in Istanboel, Mohammed al-Otaibi, en Saoed al-Qahtani, een voormalige topassistent van kroonprins Mohammed bin Salman.