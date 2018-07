Amerikaanse regering gaat in beroep tegen fusie AT&T en Time Warner IB

13 juli 2018

01u48

Bron: Belga 2 Het Amerikaanse ministerie van Justitie gaat in beroep tegen de fusie tussen telecomgigant AT&T en het mediabedrijf Time Warner. Vorige maand zette een federale rechter nog het licht op groen voor de deal ter waarde van 85 miljard dollar.

De overname van Time Warner zou AT&T onder meer de televisiezenders CNN, HBO en Cartoon Network en het productiehuis Warner Bros. opleveren. De fusie staat al sinds 2016 in de steigers, maar stuitte vorig jaar op protest van het Amerikaanse ministerie van Justitie. Dat stapte in november naar de rechtbank omdat de fusie "de Amerikaanse consumenten ernstig zou schaden".

AT&T reageerde toen al verbolgen op de demarche en sprak over een "routinefusie" en een "radicale en onverklaarbare afwijking van decennia aan antitrust-precedent".

Fake news

Sommige analisten zagen in de blokkering door het ministerie van Justitie de hand van president Donald Trump, van wie geweten is dat hij niet opgezet is met nieuwszender CNN, die hij vaak van 'fake news' beschuldigt.

In juni zette een federale rechter het licht voor de fusie uiteindelijk zonder voorwaarden op groen. Het ministerie van Justitie gaat nu echter in beroep, zo meldde het gisteren. Het vreest dat de markt van de betaaltelevisie door de deal "minder competitief en minder innovatief" zal zijn.