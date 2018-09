Amerikaanse regering besprak coupplannen met dissidente Venezolaanse officieren IB

09 september 2018

05u53

Bron: Belga 0 Vertegenwoordigers van de Amerikaanse regering hebben geheime ontmoetingen gehad met dissidente Venezolaanse officieren over een mogelijke staatsgreep tegen de president van het Zuid-Amerikaanse land, Nicolas Maduro. Dat schrijft The New York Times op basis van verschillende Amerikaanse functionarissen en een voormalige Venezolaanse legercommandant die deelnam aan de gesprekken.

Volgens de krant beslisten de Verenigde Staten, die al een lange geschiedenis hebben van geheime interventies in Latijns-Amerikaanse landen, om de plannen uiteindelijk op te bergen. Een van de redenen is dat een van de betrokken Venezolaanse bevelhebbers op de sanctielijst voor corrupte functionarissen van de VS staat. Hij werd in het verleden samen met andere leden van het Venezolaanse leger door Washington onder meer beschuldigd van foltering en opsluiting van politieke tegenstanders, het verwondden van duizenden burgers en het smokkelen van drugs.

Het Witte Huis laat in een reactie aan The New York Times weten geen commentaar te geven op het nieuws. Het wilde wel kwijt dat het belangrijk is om "in dialoog te treden met alle Venezolanen die een verlangen naar democratie tonen" om "positieve verandering te brengen in een land dat hard heeft geleden onder Maduro".

"Complot"

Maduro zelf heeft al meermaals beweerd dat de VS een complot tegen hem smeedden. Het nieuws van de geheime ontmoetingen geven hem nu extra munitie tegen interne tegenstanders en de buurlanden, die zich nagenoeg collectief tegen het regime van Maduro hebben gekeerd.

Venezuela verkeert in een ernstige economische crisis sinds het instorten van de olieprijzen enkele jaren geleden. Maduro versterkte in juli vorig jaar nog zijn greep op de macht door de omstreden grondwetgevende vergadering op te richten. Die nam de taken van het door de oppositie gedomineerde parlement over en bestaat enkel uit vertrouwelingen van het staatshoofd.