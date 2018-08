Amerikaanse rechtsnationalist krijgt acht jaar cel voor geweld in Charlottesville

LVA

24 augustus 2018

02u59

Bron: ANP

0

Een Amerikaanse rechtsnationalist die vorig jaar betrokken was bij het geweld in Charlottesville is door een rechtbank veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf. Tijdens een demonstratie van extreemrechtse alt-rightgroepen heeft hij met een aantal anderen een zwarte man in elkaar geslagen.