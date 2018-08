Amerikaanse rechter verlengt verbod op verspreiding van blauwdrukken voor 3D-geprinte vuurwapens kv

28 augustus 2018

01u41

Bron: AP 1 Een Amerikaanse federale rechter uit Seattle heeft de Trump-administratie maandag opnieuw verboden om toestemming te geven aan een bedrijf uit Texas om plannen voor de vervaardiging van geweren met een 3D-printer online te plaatsen.

Negentien Amerikaanse staten en het District of Columbia hadden de overheid voor de rechter gedaagd omdat ze vrezen voor de veiligheidsrisico’s van de 3D-geprinte vuurwapens. Volgens hen kunnen de handleidingen voor het printen van niet-detecteerbare plastic wapens in handen vallen van criminelen of terroristen.

De overheid had een schikking getroffen met wapenactivist Cody Wilson en zijn organisatie Defense Distributed, waardoor die laatste de toestemming had om blauwdrukken voor het 3D-printen van een vuurwapen te publiceren.

Verbod verlengd

De Amerikaanse rechter Robert Lasnik gaf de aanklagers nu gelijk en verlengde een tijdelijk dwangbevel dat begin augustus werd ingevoerd. Wilson wil volgens hem de plannen alleen maar online plaatsen zodat burgers zichzelf kunnen bewapenen, zonder dat ze zich zorgen moeten maken om licenties, serienummers en de registratie van hun vuurwapen.

Tot april beschouwde de overheid de verspreiding van de blauwdrukken als “een bedreiging voor de wereldvrede en de veiligheid en het buitenlandbeleid van de Verenigde Staten”,maar dan besliste ze toch dat Defense Distributed de blauwdrukken openbare mocht maken, hekelde de rechter.

De ontraceerbaarheid en ondetecteerbaarheid van deze kleine vuurwapens vormen een uniek gevaar. Rechter Robert Lasnik

Een advocaat van het Amerikaanse ministerie van Justitie argumenteerde dat het bezit van 3D plastic wapens sowieso verboden is en dat de federale overheid die wet zal afdwingen, maar dat was volgens de rechter niet genoeg.

“De ontraceerbaarheid en ondetecteerbaarheid van deze kleine vuurwapens vormen een uniek gevaar”, zei Lasnik. “Beloven om het ondetecteerbare te detecteren terwijl tegelijkertijd een belangrijke regelgevende beperking voor de verspreiding van deze wapens wordt afgeschaft – zowel op nationaal als internationaal vlak – klinkt hol en verbetert, laat staan vermijdt, op geen enkele manier de gevaren waarmee staten waarschijnlijk geconfronteerd zullen worden als er geen verbod wordt uitgevaardigd.”

"Ik stel toch één eenvoudige vraag: waarom doet de Trump-administratie zo hard haar best om deze ontraceerbare, ondetecteerbare 3D-geprinte wapens beschikbaar te maken voor mensen die zich schuldig maken aan huiselijk geweld, criminelen en terroristen? Bob Ferguson, openbare aanklager van de staat Washington

Bob Ferguson, openbare aanklager van de staat Washington, reageert verheugd op de beslissing. “Ik ben blij dat we eens te meer een einde maken aan dit gevaarlijke beleid”, zei hij. “Maar ik stel toch één eenvoudige vraag: waarom doet de Trump-administratie zo hard haar best om deze ontraceerbare, ondetecteerbare 3D-geprinte wapens beschikbaar te maken voor mensen die zich schuldig maken aan huiselijk geweld, criminelen en terroristen?”

De staten die het proces tegen de Amerikaanse overheid hadden aangespannen zijn Washington, Connecticut, Maryland, New Jersey, New York, Oregon, California, Colorado, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Minnesota, North Carolina, Rhode Island, Vermont, Virginia, Massachusetts, Pennsylvania en het District of Columbia.