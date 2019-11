Amerikaanse rechter Ruth Bader Ginsburg (86) in het ziekenhuis IB

24 november 2019

03u09

Bron: Politico, BBC 0 Ruth Bader Ginsburg (86), de oudste rechter van het Amerikaanse hooggerechtshof, is in het ziekenhuis opgenomen met “rillingen en koorts”. Dat meldt het hof in een mededeling.

De vrouw werd eerst onderzocht in het Sibley Memorial Hospital in Washington en later overgebracht naar het John Hopkins Hospital, waar ze voor “elke mogelijke infectie” behandeld wordt.

Na toediening van “intraveneuze antibiotica en vloeistoffen” ging het volgens het ziekenhuis wel beter met de liberale rechter. Verwacht wordt dat ze mogelijk zondagochtend lokale tijd al uit het ziekenhuis zal worden ontslagen. Ginsburg is de oudste zittende rechter van het Hooggerechtshof en werd de afgelopen jaren meermaals in het ziekenhuis opgenomen. Vorig jaar liet ze echter weten nog minstens vijf jaar op post te willen blijven.

Voor het leven benoemd

De negen rechters in het hooggerechtshof worden in principe voor het leven benoemd door de zittende president, die daardoor ook lang na zijn ambtstermijn nog een grote invloed kan uitoefenen op een aantal belangrijke maatschappelijke zaken in de VS. Ginsburg, een progressieve rechter, werd in 1993 benoemd door de Democratische president Clinton.

Als Ginsburg haar werk niet meer kan doen, zou president Donald Trump vermoedelijk opnieuw een conservatieve rechter naar voren schuiven om haar plaats in te nemen. Sinds de start van zijn presidentschap heeft Trump al twee nieuwe rechters benoemd. Begin 2017 stelde Trump met Neil Gorsuch een eerste conservatieve rechter aan bij de hoogste Amerikaanse rechtsinstantie, vorig jaar leidde zijn voordracht van de conservatieve rechter Brett Kavanaugh nog tot een fel politiek gevecht tussen Democraten en Republikeinen.

De verhouding tussen conservatieve en progressieve rechters ligt door de recente verschuivingen momenteel op vijf tegen vier.